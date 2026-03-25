Conflicto en FATE: la empresa faltó a la audiencia en Tigre y el gremio pide la “ocupación temporal” de la planta

Tras la incomparecencia de la patronal en la Delegación Regional de Tigre, el SUTNA denunció que FATE adeuda la segunda quincena de febrero y la primera de marzo. Ante el riesgo de cierre, impulsan un proyecto de ley para retomar la producción bajo control de los trabajadores.

La crisis laboral en la planta de FATE alcanzó un nuevo pico de tensión este miércoles en Tigre. En una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la representación de la empresa decidió no presentarse, lo que el gremio SUTNA calificó como una "burla a la ley" y un "completo incumplimiento de la normativa laboral".

Según el acta firmada esta mañana en la Delegación Regional, el sindicato liderado por Alejandro Crespo denunció que la patronal mantiene un "lock-out" que pone en riesgo más de 4.000 puestos de trabajo (entre operarios directos, logística, limpieza y proveedores). Además, informaron que la empresa aún no abonó los jornales correspondientes a la segunda quincena de febrero ni a la primera de marzo, violando la conciliación obligatoria vigente.

El pedido de "Ocupación Temporal" de la planta

Ante la parálisis de la fábrica, el SUTNA presentó una propuesta extrema para evitar el colapso del transporte en Argentina. Informaron que están impulsando en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de "Ocupación Temporal" para dar continuidad productiva a FATE.

"Somos la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país. No queremos que se destruyan los puestos de trabajo. Los trabajadores estamos a disposición para realizar tareas de mantenimiento e ingresar a la planta inmediatamente para que las máquinas no se deterioren", manifestaron desde el gremio. El cierre de la planta golpea directamente a comercios y pymes de Victoria, San Fernando, Tigre, Don Torcuato y José C. Paz.

Nueva audiencia bajo apercibimiento

El funcionario actuante del Ministerio de Trabajo procedió a fijar una nueva fecha de audiencia para el próximo viernes 27 de marzo a las 10:00 horas. Ante la incomparecencia de hoy, el gremio solicitó que la empresa sea obligada a asistir por la fuerza pública y que se apliquen multas severas por el impago de salarios.