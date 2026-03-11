El tren Mitre vuelve a Retiro: Se restablece el servicio completo tras renovar la señalización

Desde este jueves 12 de marzo, los trenes de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre volverán a llegar a la estación Retiro tras finalizar las pruebas del nuevo sistema de señalización ferroviaria.

Los servicios del tren Mitre volverán a llegar a Retiro desde este jueves 12 de marzo, luego de que finalizaran las pruebas operativas del nuevo sistema de señalización instalado en el ingreso a la terminal ferroviaria.

Según informó Trenes Argentinos, la normalización alcanza a los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, que retomarán su recorrido completo tras más de dos meses con el servicio limitado por obras.

Vuelve el tren Mitre a Retiro tras las pruebas del nuevo sistema

El restablecimiento del servicio se produce luego de las pruebas operativas realizadas en el renovado sistema de señalización, que se completaron en menos tiempo de lo previsto y arrojaron resultados satisfactorios.

Los ensayos se realizaron con formaciones sin pasajeros, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del nuevo equipamiento y garantizar condiciones óptimas de circulación antes de reanudar el servicio.

Obras en la señalización ferroviaria

La renovación del sistema de señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria.

Se trata de una intervención considerada fundamental para mejorar las condiciones de seguridad operacional del servicio.

Qué trabajos se realizaron

La obra incluyó una actualización integral del sistema ferroviario:



Reemplazo de 120 kilómetros de cables



Instalación de nuevas señales y semáforos



Migración del sistema anterior a un nuevo equipamiento tecnológico



El sistema reemplazado tenía más de 100 años de antigüedad, por lo que la actualización permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales del ferrocarril Mitre.

Para realizar el cambio fue necesario desconectar completamente la infraestructura anterior y vincularla con el nuevo señalamiento, período durante el cual no fue posible la circulación de trenes.

Renovación de vías en el ramal Tigre

Durante el tiempo en que el servicio estuvo afectado —desde el 10 de enero— también se avanzó con obras de renovación de vías en el ramal Tigre.

En ese período se renovaron 7,7 kilómetros de vías, lo que permitió que la actualización de la traza ferroviaria entre Empalme Maldonado y Tigre alcance:



29 kilómetros de vías nuevas



13 cuadros de estación adecuados



16 pasos a nivel intervenidos



12 puentes renovados



Cómo seguirá la obra

La renovación de vías en el ramal Tigre continuará realizándose durante la noche, con el objetivo de afectar lo menos posible la operación del servicio.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el avance de las obras permitirá reducir el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre en aproximadamente 10 minutos hacia mitad de año.

Además, para fines de 2026, el recorrido podría acortarse otros 7 minutos adicionales.