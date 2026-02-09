Crimen en San Isidro: cayó el último prófugo por el asesinato de Víctor Cocozza

El sospechoso fue localizado en el barrio La Cava durante la madrugada del domingo. Con esta detención, la causa por el asesinato de Víctor Emilio Cocozza quedaría esclarecida.

La Policía Bonaerense detuvo durante la madrugada de este domingo al tercer sospechoso por el crimen de Víctor Emilio Cocozza, el hombre de 70 años asesinado durante un robo en su vivienda de San Isidro. El arresto se concretó en el barrio La Cava, en la localidad de Beccar, cerca de las 2.15.

Con esta detención, los investigadores consideran que la causa estaría esclarecida en cuanto a los presuntos autores del homicidio.

Cómo fue la detención del último sospechoso

El hombre fue localizado tras un operativo policial basado en información previa que lo señalaba como el único prófugo del caso. Según fuentes oficiales, tenía antecedentes penales por delitos contra la propiedad.

La investigación está a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, quien ya contaba con su identificación completa y había ordenado intensificar su búsqueda.

El crimen descubierto de manera casual

El hecho se conoció el jueves por la noche, cuando una patrulla municipal observó a dos hombres y una mujer en actitud sospechosa sobre la calle Francia, en dirección a la avenida Rolón.

Al intentar identificarlos, los tres salieron corriendo y durante la fuga descartaron distintos elementos. Dos de ellos escaparon por la calle Tomkinson hacia el barrio La Cava. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad municipales.

El primer detenido y el hallazgo del cuerpo

Uno de los sospechosos fue detenido ese mismo jueves y trasladado a la comisaría 7ª. Llevaba bolsos, mochilas y carteras, entre las que se encontró una billetera con documentación correspondiente a una vivienda ubicada en la calle Jacinto Díaz.

Al dirigirse al lugar, los efectivos hallaron la parte trasera de la propiedad abierta, sin signos de violencia. En la planta alta, todo estaba revuelto y allí encontraron a Víctor Emilio Cocozza, ya sin vida.

La entrega de la joven y el cierre del círculo

Horas después, familiares de una joven de 23 años la entregaron a las autoridades policiales del barrio La Cava, señalándola como parte del trío involucrado en el robo y homicidio.

Hasta este domingo, el tercer sospechoso permanecía prófugo, situación que se resolvió con su captura durante la madrugada.

Qué reveló la autopsia

El informe forense determinó que la víctima, quien tenía una discapacidad en una de sus piernas, presentaba múltiples lesiones: heridas en la frente, ambos ojos, nariz, oreja izquierda, pómulos y pecho, además de hematomas en el brazo, antebrazo y mano izquierda.

Los peritos también detectaron lesiones en la mandíbula y una herida de arma blanca en el costado izquierdo del cuello, que resultó letal. “Las lesiones descriptas son compatibles con mecanismos de agresión múltiple y evidencian signos de lucha y/o defensa”, indicaron los especialistas.

La causa de muerte fue anoxia tisular, provocada por la herida cortante en el cuello.

Antecedentes recientes en la zona

El caso se suma a otros hechos de extrema violencia ocurridos en el partido de San Isidro. En octubre del año pasado, María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, fue asesinada durante un asalto en su casa de Acassuso. Por ese hecho hay cinco detenidos, acusados de integrar La Banda del Millón.

En noviembre de 2024, otro jubilado de 86 años fue víctima de una entradera en Acassuso, donde fue torturado durante horas. Las investigaciones también apuntaron a la misma organización delictiva, señalada además por el crimen de Jorge De Marco, ocurrido en marzo de 2024.