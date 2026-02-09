edición 8015 - visitas hoy 40012

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Policía retirado asesinado en San Martín: lo mataron de un tiro durante un intento de robo

Policía retirado asesinado en San Martín: lo mataron de un tiro durante un intento de robo
El ex efectivo de la Policía de la Ciudad fue atacado cuando trabajaba como chofer de una aplicación en José León Suárez. El agresor escapó y es intensamente buscado.

Crimen de un policía retirado en José León Suárez


Un policía retirado asesinado en San Martín fue el saldo de un violento intento de robo ocurrido durante la madrugada del sábado en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. La víctima trabajaba como chofer de una aplicación de viajes cuando fue atacada por un delincuente armado.


El hecho ocurrió cerca de las 2.40, en la intersección de El Pensamiento y Soldado Folch, cuando Daniel Alejandro Benítez, de 48 años, circulaba a bordo de un Fiat Cronos rojo. El hombre se había retirado de la Policía de la Ciudad en 2022 y actualmente se desempeñaba como conductor de una app.



El ataque durante el intento de robo


Según relataron testigos, Benítez fue interceptado por un individuo armado que intentó sustraerle el vehículo. Ambos forcejearon y, en medio de la secuencia, el agresor efectuó un disparo que impactó en la víctima.


Tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar y constataron que el ex policía había fallecido en el lugar producto de la herida de arma de fuego.


En la escena del crimen, los peritos hallaron dos vainas servidas calibre 9 milímetros, una en el interior del automóvil y otra en las inmediaciones del rodado. El vehículo fue secuestrado para la realización de peritajes.


La causa quedó en manos del fiscal Fabricio Iovine, titular de la Fiscalía N°1 de San Martín, y fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los investigadores ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y el análisis del teléfono celular de la víctima para intentar identificar al autor del crimen, que permanece prófugo.

Últimas Noticias

El Gobierno avanza con un nuevo aumento del boleto de colectivo en líneas nacionales
El Gobierno avanza con un nuevo aumento del boleto de colectivo en líneas nacionales
Crimen en San Isidro: cayó el último prófugo por el asesinato de Víctor Cocozza
Crimen en San Isidro: cayó el último prófugo por el asesinato de Víctor Cocozza
Inscripción FinEs 2026 en Tigre: abren las inscripciones para terminar el secundario
Inscripción FinEs 2026 en Tigre: abren las inscripciones para terminar el secundario
Tigre goleó a River en el Monumental y logró un histórico triunfo por el Torneo Apertura
Tigre goleó a River en el Monumental y logró un histórico triunfo por el Torneo Apertura
Don Torcuato: robó dinero y un celular en un comercio y fue detenido tras huir por los techos
Don Torcuato: robó dinero y un celular en un comercio y fue detenido tras huir por los techos
Hallaron un cuerpo flotando en Puerto Madero y la Justicia investiga las causas de la muerte
Hallaron un cuerpo flotando en Puerto Madero y la Justicia investiga las causas de la muerte