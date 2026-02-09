Policía retirado asesinado en San Martín: lo mataron de un tiro durante un intento de robo

Crimen de un policía retirado en José León Suárez

El ex efectivo de la Policía de la Ciudad fue atacado cuando trabajaba como chofer de una aplicación en José León Suárez. El agresor escapó y es intensamente buscado.

Un policía retirado asesinado en San Martín fue el saldo de un violento intento de robo ocurrido durante la madrugada del sábado en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. La víctima trabajaba como chofer de una aplicación de viajes cuando fue atacada por un delincuente armado.

El hecho ocurrió cerca de las 2.40, en la intersección de El Pensamiento y Soldado Folch, cuando Daniel Alejandro Benítez, de 48 años, circulaba a bordo de un Fiat Cronos rojo. El hombre se había retirado de la Policía de la Ciudad en 2022 y actualmente se desempeñaba como conductor de una app.

El ataque durante el intento de robo

Según relataron testigos, Benítez fue interceptado por un individuo armado que intentó sustraerle el vehículo. Ambos forcejearon y, en medio de la secuencia, el agresor efectuó un disparo que impactó en la víctima.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar y constataron que el ex policía había fallecido en el lugar producto de la herida de arma de fuego.

En la escena del crimen, los peritos hallaron dos vainas servidas calibre 9 milímetros, una en el interior del automóvil y otra en las inmediaciones del rodado. El vehículo fue secuestrado para la realización de peritajes.

La causa quedó en manos del fiscal Fabricio Iovine, titular de la Fiscalía N°1 de San Martín, y fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los investigadores ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y el análisis del teléfono celular de la víctima para intentar identificar al autor del crimen, que permanece prófugo.