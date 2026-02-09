El Gobierno avanza con un nuevo aumento del boleto de colectivo en líneas nacionales

El Ejecutivo presentó una propuesta para actualizar las tarifas del transporte público nacional. El ajuste será gradual, con aumentos en febrero y marzo, y mantiene beneficios para usuarios con tarifa social.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, lo que implicará un aumento escalonado del boleto de colectivo en los próximos meses.

Según se informó oficialmente, la iniciativa apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la competitividad del sector, en un contexto de reordenamiento de costos del transporte público.

Como paso previo a la aplicación de los nuevos valores, se habilitó la Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo que permite a los usuarios y sectores interesados expresar su opinión sobre las tarifas propuestas.

Consulta pública: cómo participar

La consulta pública tiene un plazo de tres días hábiles a partir de su publicación y el trámite es gratuito. Quienes deseen participar pueden hacerlo a través del portal oficial:

https://consultapublica.argentina.gob.ar/transportepublicofebrero

Finalizada esta instancia, el Gobierno definirá si avanza con la implementación definitiva de los nuevos cuadros tarifarios.

Cuánto costará el boleto mínimo

De confirmarse la propuesta, el boleto mínimo de colectivo en servicios nacionales tendrá el siguiente esquema de aumentos:



Desde el 17 de febrero: $650

Desde el 16 de marzo: $700



El ajuste busca equiparar parcialmente los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se aclaró que las tarifas continuarán por debajo de las vigentes en la Provincia de Buenos Aires.

Subsidios y beneficios que se mantienen

El esquema de subsidios focalizados continuará vigente con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables. Se mantendrán los siguientes beneficios:



Tarifa Social: descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

Sistema Red SUBE: seguirán aplicándose los descuentos por combinación de medios de transporte dentro del Área Metropolitana.



Líneas de colectivo alcanzadas por el aumento

La medida impacta en 104 líneas de colectivo de jurisdicción nacional, que recorren más de una jurisdicción. Entre ellas se encuentran:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.