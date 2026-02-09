edición 8015 - visitas hoy 36576

Tigre

Inscripción FinEs 2026 en Tigre: abren las inscripciones para terminar el secundario

Inscripción FinEs 2026 en Tigre
El Plan FinEs abre su inscripción 2026 en Tigre con una propuesta destinada a jóvenes y adultos que quieran finalizar el secundario, con acompañamiento y espacios cercanos.

La inscripción al Plan FinEs 2026 en Tigre ya se encuentra abierta y está dirigida a jóvenes y adultos que no hayan completado sus estudios secundarios o que adeuden materias. La propuesta busca brindar una nueva oportunidad educativa, con espacios de cursada cercanos y acompañamiento durante todo el proceso.


La iniciativa es impulsada por ATRAMUTI (Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre), que invita a quienes dejaron la escuela secundaria o desean retomarla a dar ese paso. Bajo el lema “Nunca es tarde para volver a estudiar”, el programa apunta a generar más oportunidades educativas y laborales.



¿A quién está dirigido el Plan FinEs en Tigre?


El Plan FinEs está destinado a personas mayores de 18 años que no hayan finalizado la escuela secundaria, adeuden materias del nivel medio o busquen retomar sus estudios en un entorno accesible y acompañado.


Desde la organización destacaron que se trata de un espacio pensado para que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo, con acompañamiento pedagógico y contención.


Educación para adultos con acompañamiento


La propuesta de FinEs Tigre 2026 pone el foco en la educación como herramienta de crecimiento personal, inclusión y acceso a mejores oportunidades laborales. Además, promueve la construcción de una comunidad educativa que acompañe las trayectorias de cada estudiante.


“Sumate a una comunidad que cree en la educación como herramienta de crecimiento, inclusión y trabajo”, señala la convocatoria difundida por ATRAMUTI.


Cómo inscribirse al FinEs 2026 en Tigre


Las personas interesadas pueden obtener más información y realizar consultas comunicándose a los siguientes contactos:


11 3094-6794
11 5879-1642

