Inscripción FinEs 2026 en Tigre: abren las inscripciones para terminar el secundario

El Plan FinEs abre su inscripción 2026 en Tigre con una propuesta destinada a jóvenes y adultos que quieran finalizar el secundario, con acompañamiento y espacios cercanos.

La inscripción al Plan FinEs 2026 en Tigre ya se encuentra abierta y está dirigida a jóvenes y adultos que no hayan completado sus estudios secundarios o que adeuden materias. La propuesta busca brindar una nueva oportunidad educativa, con espacios de cursada cercanos y acompañamiento durante todo el proceso.

La iniciativa es impulsada por ATRAMUTI (Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre), que invita a quienes dejaron la escuela secundaria o desean retomarla a dar ese paso. Bajo el lema “Nunca es tarde para volver a estudiar”, el programa apunta a generar más oportunidades educativas y laborales.

¿A quién está dirigido el Plan FinEs en Tigre?

El Plan FinEs está destinado a personas mayores de 18 años que no hayan finalizado la escuela secundaria, adeuden materias del nivel medio o busquen retomar sus estudios en un entorno accesible y acompañado.

Desde la organización destacaron que se trata de un espacio pensado para que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo, con acompañamiento pedagógico y contención.

Educación para adultos con acompañamiento

La propuesta de FinEs Tigre 2026 pone el foco en la educación como herramienta de crecimiento personal, inclusión y acceso a mejores oportunidades laborales. Además, promueve la construcción de una comunidad educativa que acompañe las trayectorias de cada estudiante.

“Sumate a una comunidad que cree en la educación como herramienta de crecimiento, inclusión y trabajo”, señala la convocatoria difundida por ATRAMUTI.

Cómo inscribirse al FinEs 2026 en Tigre

Las personas interesadas pueden obtener más información y realizar consultas comunicándose a los siguientes contactos:

11 3094-6794

11 5879-1642