Don Torcuato: robó dinero y un celular en un comercio y fue detenido tras huir por los techos

Un hombre robó dinero en efectivo y un celular en un comercio de Don Torcuato. La rápida intervención del Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense permitió detenerlo tras una fuga por los techos.

En Don Torcuato, un robo en un comercio fue esclarecido rápidamente gracias a la intervención del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que lograron detener al sospechoso tras una fuga por los techos de viviendas linderas.

El hecho ocurrió en el interior de una panadería, donde una vecina fue víctima del robo de dinero en efectivo y su teléfono celular mientras se encontraba trabajando. Tras el ilícito, la mujer alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de Protección Ciudadana municipal.

Seguimiento por cámaras y huida por los techos

Luego de cometer el robo, el individuo escapó saltando por los techos de las casas cercanas al comercio. Desde el COT, los operadores realizaron un seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de seguridad, utilizando información precisa sobre la vestimenta y los movimientos del sospechoso.

Operativo conjunto y detención

Minutos después, y como resultado del trabajo articulado entre el COT y la Policía Bonaerense, las fuerzas de seguridad lograron interceptar y detener al sujeto, quien fue trasladado a la comisaría más cercana y puesto a disposición de la Justicia.

Los elementos robados fueron recuperados y devueltos a la víctima, quien se encuentra fuera de peligro.

Video de la detención