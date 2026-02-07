Hallaron un cuerpo flotando en Puerto Madero y la Justicia investiga las causas de la muerte

Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad trabajan en el Dique 2 de Puerto Madero tras el hallazgo de una persona fallecida. Se analiza si se trató de un homicidio, suicidio o muerte accidental.

Un cuerpo flotando en Puerto Madero fue hallado este sábado por la mañana en el Dique 2, lo que activó un importante operativo de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la Ciudad, mientras la Justicia inició una investigación para determinar las causas de la muerte.

El hallazgo se produjo luego de que un corredor que transitaba por la zona advirtiera la presencia del cuerpo en el agua y diera aviso a las autoridades. El episodio ocurrió hace pocos minutos y, al momento, la persona fallecida no fue identificada.

Según informaron fuentes policiales, se activó el protocolo correspondiente y se iniciaron las comunicaciones con el Juzgado Federal en turno, que deberá definir qué fiscal encabeza la investigación.

Investigación en curso y primeras hipótesis

Las autoridades analizan distintas hipótesis, entre ellas si se trató de un homicidio, un suicidio o una muerte accidental. De manera preliminar, trascendió que el cuerpo presentaría un golpe en la cabeza, dato que deberá ser confirmado mediante la autopsia, que se realizará en las próximas horas.

En paralelo, se revisan registros de personas desaparecidas y se cruzan datos con las características del cuerpo hallado para avanzar en su identificación.

El lugar del hallazgo

El hecho ocurrió en el Dique 2 de Puerto Madero, ubicado entre los bulevares Rosario Vera Peñalosa y Azucena Villaflor, una zona con intensa actividad comercial, gastronómica y residencial, y con una amplia cobertura de cámaras de seguridad.

Se trata de un sector conectado directamente con el Río de la Plata, por lo que los investigadores no descartan que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente desde otro punto.

Operativo de Prefectura

Al momento del hallazgo, personal de Prefectura Naval desplegó lanchas en la zona para preservar el lugar y señalizar el área. El cuerpo aún no fue retirado, ya que se aguarda la autorización judicial correspondiente para proceder a la extracción.

También se tomó declaración al runner que realizó el aviso, cuyo accionar permitió el rápido inicio del operativo.

La investigación continúa en desarrollo y se aguarda información oficial en las próximas horas.