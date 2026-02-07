Tigre goleó a River en el Monumental y logró un histórico triunfo por el Torneo Apertura

Tigre fue contundente, venció 4-1 a River en el Monumental y quedó como único líder de la Zona B del Torneo Apertura.

Tigre goleó a River en el Monumental y consiguió un triunfo histórico por 4-1, en condición de visitante, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con una actuación categórica, el equipo dirigido por Diego Dabove se consolidó como líder del grupo con 10 puntos.

El partido se disputó este sábado por la noche en el estadio Monumental, donde el Matador fue ampliamente superior y aprovechó cada error del conjunto local para construir una victoria contundente.

A los 6 minutos, Tiago Serrago abrió el marcador para Tigre. El volante, surgido de las inferiores de River, remató desde afuera del área y, tras un rebote en la pierna de Matías Viña, la pelota se desvió y dejó sin chances al arquero Santiago Beltrán.

Ventaja rápida y control del primer tiempo

Diez minutos más tarde, a los 16, David Romero amplió la diferencia luego de una mala salida de River desde el fondo. Ignacio Russo encabezó la contra y asistió a su compañero, que definió cruzado para el 2-0.

River nunca logró reaccionar en la primera etapa y se fue al descanso en desventaja, superado en intensidad y precisión por el conjunto visitante.

Expulsión, dominio total y goleada en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, a los 4 minutos, Ignacio Russo marcó el tercer gol de Tigre. Tras una salida fallida de Aníbal Moreno, el delantero quedó mano a mano con Santiago Beltrán, definió a la derecha y estiró la diferencia.

A los 14 minutos, el panorama se complicó aún más para River con la expulsión de Fausto Vera, lo que dejó al equipo de Marcelo Gallardo con un hombre menos durante gran parte del complemento.

Con superioridad numérica y futbolística, Tigre volvió a golpear a los 22 minutos. En un contragolpe, David Romero dejó solo a Russo, que definió cruzado ante Beltrán y estableció el 4-0.

River logró descontar a los 44 minutos por intermedio de Lautaro Rivero, quien sacó un potente remate desde la medialuna del área que ingresó pegado al palo izquierdo del arquero Felipe Zenobio, que nada pudo hacer.

Tabla, próximos partidos y panorama

Con este resultado, Tigre escaló a lo más alto de la Zona B con 10 unidades. En la próxima fecha recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, el jueves a las 19 horas, en el estadio José Dellagiovanna.

Por su parte, River sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura, de manera contundente y en condición de local. El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Argentinos Juniors, el jueves a las 21.15, en el estadio Diego Armando Maradona.

Síntesis de River vs Tigre

Torneo Apertura – Liga Profesional – Zona B – Cuarta fecha

Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yamil Possi

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Goles:

Primer tiempo: 6m Serrago (T), 16m Romero (T).

Segundo tiempo: 4m y 22m Russo (T), 44m Lautaro Rivero (R).

Cambios:

Segundo tiempo: Marcos Acuña por Viña (R); Agustín Ruberto por Colidio (R); Martín Garay por Valentín Moreno (T), Gonzalo Piñeiro por Leyes (T), Gonzalo Martínez por Cabrera (T), Giuliano Galoppo por Galván (R), Kevin Castaño por Quintero (R), Ian Subiabre por Salas (R); Santiago López por Romero (T); Joaquín Mosqueira por Serrago (T).

Incidencias:

Segundo tiempo: 14m Expulsado Fausto Vera (R).