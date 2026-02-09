Con una lista de unidad, Marcela Durrieu presidirá el Partido Justicialista de San Isidro

Marcela Durrieu fue elegida como la nueva presidenta del Partido Justicialista (PJ) de San Isidro, encabezando una conducción consensuada que marca el inicio de una nueva etapa para el peronismo local. La dirigente histórica y ex diputada nacional estará acompañada por Gastón Fernández, ex concejal, quien ocupará la vicepresidencia del partido.
La nómina se conformó como una lista de unidad, integrando a los distintos sectores del peronismo sanisidrense, en un contexto de reorganización y debate interno tanto a nivel local como nacional. El objetivo central de la nueva conducción es fortalecer la institucionalidad partidaria y recuperar la participación activa de la militancia.
Los ejes de la nueva conducción del PJ San Isidro
Al referirse a los lineamientos de su gestión, Durrieu puso el foco en la necesidad de ampliar la base de participación y actualizar el padrón partidario. “Necesitamos armar una gran afiliación porque el padrón merece estar actualizado. Todos los afiliados que no pudieron y los vecinos que quieren apoyar, deben poder participar”, expresó.
En ese sentido, la flamante presidenta remarcó la importancia de abrir el partido a la comunidad y recuperar el vínculo con los vecinos del distrito.
Formación política y juventud como pilares
Otro de los ejes centrales de la gestión será la formación política, con especial énfasis en las nuevas generaciones. “Mi gestión se va a caracterizar por una enorme propuesta de capacitación y formación de cuadros, sobre todo con la juventud”, afirmó Durrieu.
Continuidad y representación de la minoría
El presidente y la vicepresidenta salientes, José Luis Casares y Lili Burgos, integrarán la nueva conducción como congresales provinciales, en representación de la minoría partidaria.
Lista completa de la nueva conducción del PJ San Isidro
Presidenta: Marcela Durrieu
Vicepresidente: Gastón Fernández
Secretaria General: Gabriela Orellana
Secretario Administrativo y de Actas: Osvaldo Mulfetti
Secretaria de Organización: Viviana Schneider
Secretario de Formación Política: Roberto Carlos Scolari
Secretario de Desarrollo Humano: Ezequiel Ignacio Orellana
Secretario de Relaciones: Gonzalo Beccar Varela
Secretario de Finanzas: Facundo Rodríguez
Secretaria de Cultura y Comunicación: Alicia Zapparrata
Secretaria de la Mujer: Graciela Díaz
Secretario de Asuntos Gremiales: Manuel Rafael Ares
Secretaria de la Juventud: Nahir Abril Guevara Serrano
Secretario de Derechos Humanos: Nicolás Vara
Secretario Técnico Profesional: Gonzalo Mendoza
Secretaria de Discapacidad: Nora Noemí Correa
Vocal: Norma Beatriz Mansilla
Vocal: Paola Moyer