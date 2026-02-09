Con una lista de unidad, Marcela Durrieu presidirá el Partido Justicialista de San Isidro

La dirigente histórica del justicialismo fue elegida al frente del Partido Justicialista local en una lista de unidad que reúne a todos los sectores del peronismo sanisidrense.

Marcela Durrieu fue elegida como la nueva presidenta del Partido Justicialista (PJ) de San Isidro, encabezando una conducción consensuada que marca el inicio de una nueva etapa para el peronismo local. La dirigente histórica y ex diputada nacional estará acompañada por Gastón Fernández, ex concejal, quien ocupará la vicepresidencia del partido.

La nómina se conformó como una lista de unidad, integrando a los distintos sectores del peronismo sanisidrense, en un contexto de reorganización y debate interno tanto a nivel local como nacional. El objetivo central de la nueva conducción es fortalecer la institucionalidad partidaria y recuperar la participación activa de la militancia.

Los ejes de la nueva conducción del PJ San Isidro

Al referirse a los lineamientos de su gestión, Durrieu puso el foco en la necesidad de ampliar la base de participación y actualizar el padrón partidario. “Necesitamos armar una gran afiliación porque el padrón merece estar actualizado. Todos los afiliados que no pudieron y los vecinos que quieren apoyar, deben poder participar”, expresó.

En ese sentido, la flamante presidenta remarcó la importancia de abrir el partido a la comunidad y recuperar el vínculo con los vecinos del distrito.

Formación política y juventud como pilares

Otro de los ejes centrales de la gestión será la formación política, con especial énfasis en las nuevas generaciones. “Mi gestión se va a caracterizar por una enorme propuesta de capacitación y formación de cuadros, sobre todo con la juventud”, afirmó Durrieu.

Continuidad y representación de la minoría

El presidente y la vicepresidenta salientes, José Luis Casares y Lili Burgos, integrarán la nueva conducción como congresales provinciales, en representación de la minoría partidaria.

Lista completa de la nueva conducción del PJ San Isidro

Presidenta: Marcela Durrieu

Vicepresidente: Gastón Fernández

Secretaria General: Gabriela Orellana

Secretario Administrativo y de Actas: Osvaldo Mulfetti

Secretaria de Organización: Viviana Schneider

Secretario de Formación Política: Roberto Carlos Scolari

Secretario de Desarrollo Humano: Ezequiel Ignacio Orellana

Secretario de Relaciones: Gonzalo Beccar Varela

Secretario de Finanzas: Facundo Rodríguez

Secretaria de Cultura y Comunicación: Alicia Zapparrata

Secretaria de la Mujer: Graciela Díaz

Secretario de Asuntos Gremiales: Manuel Rafael Ares

Secretaria de la Juventud: Nahir Abril Guevara Serrano

Secretario de Derechos Humanos: Nicolás Vara

Secretario Técnico Profesional: Gonzalo Mendoza

Secretaria de Discapacidad: Nora Noemí Correa

Vocal: Norma Beatriz Mansilla

Vocal: Paola Moyer