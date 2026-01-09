ARBA anunció descuentos de hasta el 15% para contribuyentes cumplidores en los impuestos patrimoniales 2026

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció los descuentos y bonificaciones que regirán durante el ejercicio fiscal 2026 para los impuestos patrimoniales, con el objetivo de reconocer y premiar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias. Según la modalidad de pago elegida, los beneficios podrán alcanzar hasta el 15%.
Las medidas dispuestas por el organismo que conduce Cristian Girard alcanzan al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, en sus componentes Básico y Complementario, al Impuesto a los Automotores y al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, y se encuentran establecidas conforme a la normativa vigente para el próximo año fiscal.
15% de descuento por pago anual anticipado
Las y los contribuyentes que opten por abonar de manera anticipada el monto total correspondiente a 2026, hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, accederán a un descuento del 15%.
Para obtener este beneficio, no deberán registrar deudas exigibles de períodos no prescriptos vinculadas al bien alcanzado por el tributo.
Bonificación del 10% por buen cumplimiento y pago en cuotas
Además, ARBA dispuso una bonificación del 10% en cada cuota para quienes mantengan una conducta fiscal responsable y sostenida, es decir, para las y los contribuyentes considerados de buen cumplimiento.
Para acceder a esta condición, se deberá:
No registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien.
Tener canceladas las cuotas vencidas del ejercicio 2026.
Abonar cada cuota antes del vencimiento establecido.
Este beneficio se aplica con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Beneficios no acumulables
Desde el organismo aclararon que los descuentos por pago anual anticipado y la bonificación por buen cumplimiento no son acumulables entre sí. Cada contribuyente podrá acceder al beneficio que corresponda según su modalidad de pago y situación fiscal, sin superar en ningún caso el 15% de descuento.
Planes de pago vigentes
Con el objetivo de no perder las bonificaciones y regularizar la situación fiscal antes del mes de febrero, cuando vence el primer impuesto patrimonial del año, la Agencia mantiene vigentes distintos planes de pago, adaptables a las necesidades de cada contribuyente.
Con estas medidas, ARBA busca incentivar el cumplimiento voluntario, brindar previsibilidad y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen, fortaleciendo la equidad y la justicia tributaria en la provincia de Buenos Aires.