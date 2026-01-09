edición 7984 - visitas hoy 48834

Economía

ARBA anunció descuentos de hasta el 15% para contribuyentes cumplidores en los impuestos patrimoniales 2026

La Agencia de Recaudación bonaerense informó los beneficios vigentes para el ejercicio fiscal 2026, que alcanzan a los impuestos Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones, con bonificaciones por pago anual o buen cumplimiento.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció los descuentos y bonificaciones que regirán durante el ejercicio fiscal 2026 para los impuestos patrimoniales, con el objetivo de reconocer y premiar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias. Según la modalidad de pago elegida, los beneficios podrán alcanzar hasta el 15%.


Las medidas dispuestas por el organismo que conduce Cristian Girard alcanzan al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, en sus componentes Básico y Complementario, al Impuesto a los Automotores y al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, y se encuentran establecidas conforme a la normativa vigente para el próximo año fiscal.


15% de descuento por pago anual anticipado


Las y los contribuyentes que opten por abonar de manera anticipada el monto total correspondiente a 2026, hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, accederán a un descuento del 15%.


Para obtener este beneficio, no deberán registrar deudas exigibles de períodos no prescriptos vinculadas al bien alcanzado por el tributo.


Bonificación del 10% por buen cumplimiento y pago en cuotas


Además, ARBA dispuso una bonificación del 10% en cada cuota para quienes mantengan una conducta fiscal responsable y sostenida, es decir, para las y los contribuyentes considerados de buen cumplimiento.


Para acceder a esta condición, se deberá:




  • No registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien.




  • Tener canceladas las cuotas vencidas del ejercicio 2026.




  • Abonar cada cuota antes del vencimiento establecido.




Este beneficio se aplica con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.


Beneficios no acumulables


Desde el organismo aclararon que los descuentos por pago anual anticipado y la bonificación por buen cumplimiento no son acumulables entre sí. Cada contribuyente podrá acceder al beneficio que corresponda según su modalidad de pago y situación fiscal, sin superar en ningún caso el 15% de descuento.


Planes de pago vigentes


Con el objetivo de no perder las bonificaciones y regularizar la situación fiscal antes del mes de febrero, cuando vence el primer impuesto patrimonial del año, la Agencia mantiene vigentes distintos planes de pago, adaptables a las necesidades de cada contribuyente.


Con estas medidas, ARBA busca incentivar el cumplimiento voluntario, brindar previsibilidad y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen, fortaleciendo la equidad y la justicia tributaria en la provincia de Buenos Aires.

