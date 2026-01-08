San Isidro destinó 28 millones de dólares a obras en todo el distrito a lo largo de 2025

Con fondos propios, el Municipio de San Isidro concretó en 2025 un amplio plan de obras públicas que abarcó calles, veredas, salud, deportes, espacios verdes, alumbrado y barrios populares.

Durante 2025, el Municipio de San Isidro concretó un récord de inversión en obras públicas, con un desembolso total de 28 millones de dólares, financiado íntegramente con fondos propios. Los trabajos se desplegaron en distintas áreas del distrito y apuntaron a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Según informaron desde el municipio, las obras incluyeron infraestructura vial, espacios públicos, salud, deportes, educación, alumbrado, arbolado urbano y mejoras en barrios populares. Entre los proyectos más destacados se encuentran el nuevo Paseo Fleming, en Martínez, y el nuevo Corredor Rolón, en Beccar, además del reinicio de la obra hidráulica del Aliviador Alto Perú.

En el marco del Plan de Reparación de calles y veredas, el Municipio completó 477 obras de repavimentación y 33 puntos de preservación de adoquines, además de 21.492 m2 de veredas renovadas.

En infraestructura edilicia se realizaron 58 obras en salud, 33 en campos de deportes, 36 en instituciones educativas, 46 en establecimientos municipales y más de 5.000 tareas de mantenimiento.

Se reinició la obra del Aliviador Alto Perú y se mejoraron seis estaciones de bombeo, además de 10 intervenciones en bombas depresoras del Bajo de San Isidro.

En barrios populares se ejecutaron obras en Ferroviario y La Cava, con reparación de 90 cámaras de inspección y la incorporación de 62 nuevas familias con acceso a agua potable.

El Plan Integral de Arbolado incluyó 10.125 podas, 4.089 árboles plantados y 1.815 extracciones por riesgo o deterioro.

En alumbrado público se corrigió el 100% del parque lumínico, se instalaron luminarias LED y se ampliaron redes eléctricas en barrios populares.

En Zoonosis se realizaron más de 8.000 castraciones y 15.000 vacunaciones, ampliando la capacidad operativa en un 30%.