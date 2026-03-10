Femicidio en El Talar: detuvieron a un hombre de 78 años acusado de asesinar a su pareja

Un hombre de 78 años fue detenido en El Talar, partido de Tigre, acusado de asesinar a su pareja de 31. En un primer momento afirmó que se trató de un suicidio, pero las pericias policiales detectaron inconsistencias y apuntaron a un homicidio agravado por violencia de género.

Un hombre de 78 años fue detenido en la localidad de El Talar, partido de Tigre, acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 31 años, en un hecho que es investigado como homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego.

El episodio se registró en una vivienda de esa localidad, donde personal policial acudió tras un llamado que alertaba sobre una persona herida.

La primera versión: un supuesto suicidio

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al hombre, quien aseguró que su pareja había tomado una carabina de su propiedad y se había quitado la vida de un disparo en la cabeza.

En el interior de la vivienda, los policías hallaron el cuerpo sin vida de la mujer sobre la cama, con una herida de arma de fuego en el pómulo izquierdo y, a un costado, un rifle tipo carabina calibre .22.

Una ambulancia que acudió al lugar constató el fallecimiento de la víctima.

Las pericias que contradijeron la versión

Tras preservarse la escena, comenzaron a trabajar peritos y personal especializado, junto con la intervención de la UFI de Género de Tigre.

De acuerdo con las primeras tareas investigativas, la recolección de testimonios, el trabajo de los peritos y el informe del médico policial permitieron determinar que la versión brindada por el hombre no coincidía con los indicios hallados en el lugar.

Los investigadores concluyeron además que la escena del hecho presentaba signos de haber sido modificada, que el tiempo de fallecimiento era mayor al declarado y que la lesión que presentaba la víctima no era compatible con un suicidio.

Detención del acusado

Ante estos elementos, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión del hombre de 78 años, acusado del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego.

En el marco de la causa también fue identificado el hijo del acusado, de 49 años, quien quedó notificado por el delito de entrega ilegal de arma de fuego, ya que habría facilitado el arma utilizada.

Investigación en curso

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada en violencia de género de Tigre, mientras se desarrollan nuevas medidas para esclarecer completamente el hecho.

Además, se activaron protocolos de intervención por violencia de género para brindar asistencia y contención en el marco de la causa.