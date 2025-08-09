edición 7831 - visitas hoy 43971

San Isidro

Ramón Lanús presentó el renovado Paseo Fleming en Martínez con mejoras en circulación y espacio público

El intendente Ramón Lanús inauguró el nuevo Paseo Fleming, tras una renovación integral de la Avenida Sir Alexander Fleming que incluyó veredas nuevas, más luminarias, refugios de colectivo y espacios verdes, beneficiando a vecinos y comercios de Martínez.

El intendente Ramón Lanús inauguró el nuevo Paseo Fleming, luego de una transformación integral de la Avenida Sir Alexander Fleming entre Monseñor Larumbe y Dorrego, en Martínez. Las obras incluyeron 9.800 metros cuadrados de veredas nuevas, siete refugios de colectivo, 68 luminarias viales y 68 peatonales, además de 84 árboles y más espacios verdes, beneficiando a 108 frentistas residenciales y comerciales.


La intervención contempló repavimentación, demarcación de cruces, instalación de semáforos peatonales en todas las intersecciones, reordenamiento del estacionamiento y plantación de nuevos árboles. También se renovó la iluminación pública y se integraron canteros para mejorar la estética y la seguridad.


"Desde hoy la Avenida Fleming es un espacio ideal para pasear, hacer compras y disfrutar del barrio. Este proyecto forma parte de nuestro compromiso de transformar y mejorar el espacio público. Queremos que San Isidro esté cada vez mejor y no hay mejor forma de hacerlo que con obras bien hechas que van a durar por años", expresó Lanús durante el acto.


El Paseo Fleming conserva dos carriles por sentido, con una mejor organización del tránsito y mayor seguridad peatonal. Tres líneas de colectivo circulan por el tramo renovado —60, 407 y 707— y cuentan ahora con estructuras modernas de espera, con asientos, protección para la lluvia y el sol, y cartelería con información clave.


Previo a la obra, la avenida presentaba falta de demarcación, veredas ocupadas por autos mal estacionados, escasa iluminación y carencia de arbolado, lo que afectaba la seguridad y la calidad del entorno.


La inauguración contó con la presencia de los candidatos a concejales del frente LLA en San Isidro: Jorge “Panadero” Álvarez (asesor general de Gobierno), Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand y Juan Bautista Ocampo. El evento incluyó un festival con música en vivo, kermés, actividades para chicos, feria de emprendedores, descuentos en comercios y una charla de concientización vial.

