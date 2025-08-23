San Isidro reactivó la obra del Aliviador Alto Perú en Beccar tras haber quedado inconclusa en 2023

El intendente Ramón Lanús anunció la reactivación de la obra hidráulica Aliviador Alto Perú en Beccar, que había sido inaugurada sin terminar en 2023. Los trabajos demandarán 8 meses e incluyen la conexión de los conductos al río y al sistema existente.

El Municipio de San Isidro reanudó esta semana los trabajos para finalizar la obra de ampliación del sistema de desagüe pluvial “Aliviador Alto Perú” en Beccar, que había sido anunciada como concluida en diciembre de 2023 pero permanecía inconclusa. El plan prevé 8 meses de obra para completar la conexión de los distintos tramos del entubamiento con el sistema existente y su salida al río.

El intendente Ramón Lanús recorrió el obrador y destacó la importancia de la obra: “Finalmente, y después de mucho trabajo, logramos reactivar la obra del aliviador, una solución hidráulica importantísima para Beccar y para todo San Isidro. Este es nuestro compromiso: terminar con lo que se empezó y hacer las cosas como se deben”.

Durante la visita estuvo acompañado por el primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en San Isidro, Jorge “Panadero” Álvarez, quien recordó que “durante más de 3 años los vecinos de Beccar vieron estas calles cortadas, por eso decidimos revisar lo hecho y retomar las obras”.

El Aliviador Alto Perú - Etapa I había alcanzado un 90% de ejecución, pero no estaba operativo porque los tramos del entubamiento no fueron conectados al sistema pluvial, tampoco se construyó la salida hacia el Río de la Playa ni el ramal Suipacha.

Los trabajos reiniciados contemplan intervenir de forma simultánea en distintos puntos de Beccar:



Centenario y Tomkinson: conexión con lo existente.

Centenario y Washington: cruce por debajo de las vías del Ferrocarril, pendiente de aprobación de la SOFSE .

Treinta y Tres Orientales y Juan Bautista de LaSalle: construcción de una cámara de conexión, con cambio de metodología de túnel a zanja a cielo abierto. Allí se reducirá la circulación en dos etapas para mitigar el impacto en el tránsito.

Roca y Acassuso: finalización de la conexión con el sistema existente.

Treinta y Tres Orientales, entre LaSalle y Dársena Gauto y Pavón: nuevas excavaciones para completar los dos conductos que descargan al río, incluido el cruce bajo el Tren de la Costa .

Treinta y Tres Orientales y Dársena Gauto y Pavón: construcción de la cámara de conexión con el río.

Suipacha, entre Washington y España: ejecución de un ramal de menor diámetro.



Desde el área de Obras y Espacio Público informaron que “las tareas iniciales incluyeron un relevamiento y análisis de lo construido, con verificación estructural de lo ya ejecutado y de los tramos faltantes, junto con el diseño de un plan de trabajo”.

El Aliviador Alto Perú tiene más de 20 cuadras de extensión, equivalente a 2.000 metros lineales de conductos subterráneos. Actualmente, tres calles permanecen cerradas al tránsito. El túnel principal cuenta con un diámetro de más de 4 metros y se encuentra a una profundidad de hasta 12 metros.