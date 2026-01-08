Julio Zamora advirtió que la interrupción del Tren Mitre podría ser el paso previo a una privatización

El intendente de Tigre cuestionó la interrupción del servicio ferroviario, advirtió sobre una posible privatización y alertó por el impacto directo en el turismo y la economía local.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, expresó su preocupación por la interrupción del servicio de la línea del Tren Mitre y advirtió que la medida podría ser “una antesala para privatizar el servicio”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Radio Provincia AM 1220.

En ese marco, Zamora sostuvo: “No causaría ninguna sorpresa en la Argentina que estamos viviendo que esta sea la plataforma para dejar en las manos del sector privado a los ferrocarriles”, al referirse a la decisión de interrumpir la circulación ferroviaria.

El jefe comunal remarcó que la medida impacta de manera directa en el turismo del distrito y en toda su cadena económica. “El distrito es un destino muy frecuente todo el año. Durante los fines de semana de enero y febrero llegan más de 100.000 personas a la ciudad”, señaló, al destacar la relevancia del transporte público para el desarrollo local.

Asimismo, Zamora cuestionó la falta de diálogo con los municipios afectados. “Si no hay una coordinación nacional que nos convoque para que podamos tener opinión sobre este tema, no podemos aportar soluciones. Hay una decisión unilateral que condiciona profundamente a los prestadores turísticos de la ciudad”, afirmó.

En relación con los argumentos oficiales vinculados a obras en la infraestructura ferroviaria, el intendente recordó antecedentes recientes. Indicó que “ya se vivieron diferentes refacciones en las vías del tren”, pero subrayó que “en ninguna oportunidad se frenó por completo y por tanto tiempo el servicio”.

Sobre este punto, explicó: “Cuando se hacen reformas de vías, lo que se hace es programar y no parar el tren. Eso se hizo siempre y dio resultados, con los trastornos que significan para el usuario y también para las empresas que trabajan en la reparación de vías. Pero no se interrumpe, que eso es lo importante”.