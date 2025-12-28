La obra hidráulica que busca resolver los históricos anegamientos del centro de Pilar

Vecinos y comerciantes del casco céntrico conviven desde hace años con calles anegadas. Una obra estructural avanza para mejorar el drenaje y aliviar la situación.

Una obra hidráulica en Pilar considerada estructural avanza en el casco céntrico del distrito con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial y reducir anegamientos, una problemática histórica que afecta a vecinos y comerciantes durante lluvias intensas.

Los trabajos contemplan la ejecución de nuevos conductos y obras complementarias que permitirán conectar el sistema de desagüe local con el Río Luján, reforzando el escurrimiento hacia el sistema pluvial mayor.

La intervención se desarrolla en calles del centro y corredores de vinculación, sectores donde la acumulación de agua impacta de manera directa en la circulación diaria y la actividad comercial.

Durante una recorrida por el avance de la obra, el intendente Federico Achával destacó la importancia de esta intervención para dar respuesta a una demanda sostenida en el tiempo. “Es una intervención de fondo que permite dar solución a un problema histórico del centro de Pilar”, señaló.

Desde el Municipio indicaron que el proyecto apunta a optimizar la circulación pluvial y acompañar el crecimiento urbano del distrito, con impacto directo en la transitabilidad y la protección de los frentes comerciales.

En paralelo, se informó que el avance de obra requiere reordenamientos temporales del tránsito, con desvíos y señalización por etapas para minimizar el impacto en el microcentro.

Esta intervención forma parte de un conjunto de obras de infraestructura que se desarrollan durante diciembre, con el objetivo de llegar al verano con mayor capacidad de drenaje y reducir riesgos ante tormentas.