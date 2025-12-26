Fuerza Patria Tigre realizó su cierre de año con militantes y referentes del espacio

El espacio político realizó un encuentro en General Pacheco con militantes y dirigentes, donde analizó el año electoral y planteó los desafíos hacia una nueva etapa en Tigre.

Fuerza Patria Tigre realizó su cierre de año en la localidad de General Pacheco, en un encuentro que reunió a militantes, dirigentes y referentes del espacio político. La actividad funcionó como instancia de balance tras el año electoral y como reafirmación del rumbo político de cara a una nueva etapa en el distrito.

Durante el encuentro se destacó que el resultado obtenido en las urnas fue consecuencia de un trabajo sostenido de construcción política, presencia territorial y organización colectiva. En ese marco, se señaló que Fuerza Patria Tigre logró consolidar su representación institucional tras las elecciones, alcanzando el bloque más numeroso en el Consejo Escolar y sumando cinco concejales en el Honorable Concejo Deliberante.

La jornada contó con la participación de Malena Galmarini, junto a militantes y cuadros políticos que formaron parte del proceso político y electoral desarrollado a lo largo del año. El encuentro permitió analizar el recorrido del espacio y plantear los desafíos futuros en el escenario político local.

Durante el cierre, el concejal Sebastián Rovira expresó: “Fue un año de muchísimo trabajo y de resultados muy importantes, pero no lo vivimos como un punto de llegada. Sabemos que lo mejor todavía está por venir, y que todo lo construido este año es apenas el inicio de un camino más largo”.

Desde el espacio señalaron que el año dejó como enseñanza la importancia de la organización, la conducción y la construcción de un proyecto político con identidad local. En ese sentido, indicaron que el objetivo hacia adelante es profundizar el trabajo territorial, ampliar la base de participación y continuar fortaleciendo la estructura política en Tigre.

El encuentro marcó así el cierre de un año clave para Fuerza Patria Tigre y el inicio de una nueva etapa, con la intención de sostener el trabajo político y la representación institucional alcanzada.