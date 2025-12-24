Nuevo aumento en la VTV: cuánto costará el trámite en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense oficializó una nueva actualización de la Verificación Técnica Vehicular. Desde el 16 de enero de 2026, la tarifa básica sube 21,8% y se reconfigura todo el cuadro tarifario.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento de la VTV, el trámite obligatorio que deben realizar todos los vehículos radicados en el distrito. A partir del 16 de enero de 2026, la tarifa básica pasará a costar $97.057,65, IVA incluido, lo que representa un incremento del 21,8% respecto del valor actual.

La medida fue establecida mediante una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense y forma parte del esquema de actualizaciones periódicas previsto en la normativa que regula el sistema de Verificación Técnica Vehicular.

Según el marco legal vigente, el valor del trámite está directamente vinculado a la evolución salarial del personal que presta servicio en las plantas de VTV. En ese sentido, la tarifa básica equivale al 7% del salario de un operario categoría 1, lo que explica la dinámica de los incrementos.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular consiste en inspecciones obligatorias, periódicas y aranceladas que alcanzan a todo el parque automotor registrado en la provincia. Su objetivo es controlar las condiciones técnicas de circulación y reducir los riesgos derivados de fallas mecánicas, con impacto directo en la seguridad vial.

En cuanto al esquema tarifario, la normativa establece que el valor del servicio debe responder a un criterio de “precio justo”, contemplando una ecuación económico-financiera que garantice la sustentabilidad del sistema a lo largo del tiempo.

La actualización ahora aprobada se apoya en el último acuerdo paritario firmado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025.

El aumento se suma a una serie de ajustes aplicados durante los últimos dos años. En 2024, la VTV registró tres incrementos escalonados, que llevaron el valor pleno del trámite a $63.463,30 en diciembre de ese año.

Más tarde, en julio de 2025, se autorizó una nueva suba que elevó la tarifa básica a $79.640,87. Con la resolución publicada ahora, el costo del trámite superará los $97.000 desde enero del año próximo.

Nuevo cuadro tarifario



Motos: $38.801

Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $58.201

Unidades que superan los 2.500 kilos: $87.302



Desde el plano administrativo, el pedido de actualización fue presentado por las empresas concesionarias ante la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular en noviembre pasado.

El expediente contó con la intervención de distintos organismos de control del Estado provincial, entre ellos la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, que avalaron el procedimiento antes de la firma de la resolución definitiva.

El impacto del aumento se sentirá de manera directa en los bolsillos de los automovilistas bonaerenses, en un contexto de suba sostenida de los costos asociados al mantenimiento del vehículo, como combustibles, seguros, patentes y otros servicios obligatorios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el esquema de actualizaciones apunta a garantizar el correcto funcionamiento del sistema, sostener la inversión en infraestructura y equipamiento, y cumplir con los estándares técnicos exigidos en las plantas de verificación distribuidas en todo el territorio bonaerense.

La resolución también establece que, a partir del nuevo valor de la tarifa básica, se reconfigurará el resto del cuadro tarifario para las distintas categorías de vehículos.