Actualidad

En provincia de Buenos Aires relanzan la web oficial de la VTV para agilizar turnos y evitar estafas

El Ministerio de Transporte bonaerense presentó la nueva plataforma digital de la Verificación Técnica Vehicular. El sitio permite gestionar turnos, acceder al historial de verificaciones y realizar denuncias contra páginas truchas.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, renovó la página oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el objetivo de agilizar trámites, mejorar la atención y reforzar la lucha contra estafas.


La nueva plataforma, disponible en vtv.gba.gob.ar ofrece un acceso más simple y rápido a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información del trámite desde un perfil personalizado. Además, incorpora un servicio de atención digital que permite consultas en línea y un mapa interactivo con la ubicación de las plantas oficiales habilitadas.


Uno de los puntos centrales de la actualización es la posibilidad de realizar denuncias anónimas contra páginas truchas que ofrecen el servicio de forma ilegal. Desde la cartera bonaerense remarcaron que la iniciativa busca proteger a los usuarios y combatir un circuito que perjudica tanto a la ciudadanía como a la administración pública.


En paralelo, el ministerio avanzó en acciones concretas contra estas estafas. En las últimas semanas, se denunciaron ante la Justicia 227 sitios ilegales de VTV detectados en “Marketplace” de Facebook, donde se ofrecían turnos y verificaciones falsas.


Con esta modernización, la Provincia de Buenos Aires da un paso más en la digitalización de los trámites públicos, apuntando a un servicio más accesible, ágil y transparente para los bonaerenses.


 


 

Tigre reconoció la labor de los Bomberos Voluntarios en un acto en el HCD
Julio Zamora firmó un acuerdo con Conarcoop para fortalecer el reciclaje en Tigre
Robo en Don Torcuato: Tres detenidos tras un operativo del COT y la Policía Bonaerense
Encuentro Nacional de Artesanos en San Fernando: agenda completa y shows hasta el 15 de septiembre
Primer video de Sebastián Rovira como concejal electo en Tigre: diálogo con un niño y un mensaje inspirador
San Isidro: la Oficina de Empleo facilitó el ingreso laboral de 40 jóvenes en Mostaza
