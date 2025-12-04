San Isidro realizó 3 mil operativos de seguridad y más de 37 mil identificaciones en noviembre

Durante noviembre se desplegaron más de 3 mil operativos de seguridad en avenidas, barrios y límites distritales, con 37.348 identificaciones y 52 detenidos.

El Municipio de San Isidro desplegó cerca de 3 mil operativos de seguridad durante el mes de noviembre, con un total de 37.348 identificaciones realizadas a personas y vehículos en distintos puntos estratégicos del distrito. Como resultado de estos controles, 52 personas fueron detenidas por impedimentos legales o pedidos de captura.

Según detallaron desde el Municipio, 25.731 identificaciones correspondieron a personas y 11.617 a vehículos. Además, durante los procedimientos se labraron notificaciones por incumplimiento de cuota alimentaria y por hechos vinculados a violencia de género.

Los operativos de seguridad en San Isidro se desarrollaron de manera dinámica y estática, en coordinación con la Policía Bonaerense y su Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Se llevaron adelante en avenidas y arterias clave como Perito Moreno, Thames, Fondo de la Legua, Blanco Encalada, Unidad Nacional, Santa Fe, Roque Sáenz Peña, General Pueyrredón, Paraná, Tomkinson y Uruguay, además de calles paralelas y zonas vulnerables.

También se reforzaron los controles en los límites con los distritos de San Martín y Vicente López, con objetivos de búsqueda definidos a partir de descripciones de sospechosos vinculados a distintos hechos delictivos.

En paralelo, continúan los operativos anti-picadas con el objetivo de prevenir las carreras ilegales de vehículos en todo el distrito.

Todas estas acciones forman parte del trabajo de la Patrulla Municipal de San Isidro, que desde el inicio de la gestión de Ramón Lanús fue reforzada con más agentes, móviles y recursos tecnológicos.

Actualmente, el Municipio avanza con la instalación de 2.100 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación con resolución 4K, lo que permitirá duplicar el sistema actual. Además, se encuentra en proceso la adquisición de 170 cámaras lectoras de patentes, conectadas a la base de datos de vehículos con pedido de secuestro del SIFCOP, con el objetivo de cerrar el anillo digital de seguridad.