Policiales / Tigre

Robo de auto en Don Torcuato: lo siguieron por cámaras y lo detuvieron en El Talar

Las cámaras de Tigre permitieron detener a un ladrón tras un robo de auto
Tras una denuncia vecinal, el COT activó el seguimiento por cámaras municipales y logró ubicar al sospechoso en El Talar, donde fue detenido junto a la Policía.

Un robo de vehículo en Don Torcuato terminó con un detenido gracias a un operativo de seguimiento del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que lograron interceptar al sospechoso en la localidad de El Talar.


El hecho se inició cuando el dueño del automotor denunció el robo y dio aviso a la base operativa. A partir de esa alerta, los operadores comenzaron el rastreo del rodado a través de las cámaras de seguridad municipales.


Horas más tarde, el vehículo fue localizado en el barrio San Pablo, en El Talar. Al advertir la presencia de los móviles, el sospechoso abandonó el auto robado y huyó a pie.


La fuga fue breve. A pocas cuadras del lugar, el individuo fue interceptado por agentes del COT junto a efectivos policiales, quienes procedieron a su detención inmediata.


El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue recuperado.


Video de la detención

