Más de 140 mil bonaerenses ya recibieron la vacuna contra el dengue tras la ampliación de la campaña

La Provincia de Buenos Aires superó las 140 mil aplicaciones de la vacuna contra el dengue tras ampliar la campaña a personas de 15 a 59 años. El trámite se realiza mediante Mi Salud Digital Bonaerense y permite acceder a la inmunización sin turno previo.

La Provincia de Buenos Aires aplicó 142.286 dosis de la vacuna contra el dengue desde que en septiembre se amplió la campaña a todas las personas de 15 a 59 años, hayan tenido o no la enfermedad. Hasta ese momento, la inmunización estaba dirigida únicamente a quienes ya habían cursado dengue.

La campaña se gestiona a través de Mi Salud Digital Bonaerense, el portal del Ministerio de Salud provincial. Según explicaron desde la cartera, el trámite es sencillo: cada usuario debe crear una cuenta e iniciar sesión mediante ARCA, ANSES o ReNaPer, y luego acceder a “Inscripción de campañas – vacunación dengue” para responder un breve formulario.

Camila Iñiguez, comunicadora de La Plata, contó que decidió vacunarse en el hospital San Martín: “Cuando me enteré que me podía vacunar con sólo anotarme por internet no lo dudé”. Relató que conoce personas que atravesaron cuadros severos: “Tuvieron mucha fiebre y dolores, estuvieron muy tirados y después me pasó de conocer el miedo que han tenido de volver a contagiarse, porque si lo contraés por segunda vez tenés síntomas más severos”.

Una semana después de inscribirse, recibió por correo electrónico la confirmación para acercarse a uno de los vacunatorios habilitados. “El ministerio te indica cuáles están en tu municipio y los horarios de atención”, señaló. Destacó además que no se asigna un turno fijo: “Simplemente te mandan una confirmación de que ya está disponible tu vacuna y que a partir de una determinada fecha podés acercarte”.

Camila se vacunó el 22 de octubre en el hospital San Martín. “Todo fue muy rápido. Me hicieron algunas preguntas, por ejemplo si tomaba medicación, si estaba embarazada o si había posibilidad de embarazo, porque la vacuna está contraindicada para personas embarazadas, que estén amamantando o inmunodeprimidas”. Tras la aplicación aguardó unos minutos y se retiró. En tres meses recibirá un correo para colocarse la segunda dosis.

La licenciada en Enfermería Rosana Vallario, vacunadora del hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio, recordó que la vacuna está indicada para personas de 15 a 59 años, con excepciones. “No se puede aplicar durante el embarazo, la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas”, explicó.

Vallario resaltó la importancia de la inmunización: “Las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias. Actuamos como rebaño: si tres de cuatro personas estamos vacunadas, la cuarta no se va a enfermar porque las demás sí estamos protegidas y protegemos así al que no se vacunó”.

Quienes reciban la vacuna entre este mes y el próximo quedarán protegidos para febrero y marzo, cuando suelen comenzar los brotes de dengue. El Ministerio de Salud difundirá además un contenido audiovisual informativo, “La posta de la Vacunación contra el dengue”, en sus redes sociales (@saludbap), con el paso a paso para acceder a la inmunización.

Descacharrado: prevención permanente

Las autoridades recuerdan que el descacharrado es una medida clave para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Implica eliminar objetos que acumulen agua dentro y fuera del hogar. Para más información, puede consultarse https://dengue.gba.gob.ar o comunicarse al 148 de 8 a 20.