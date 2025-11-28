Nuevas reglas para la luz, el gas y la garrafa: así será el esquema único de subsidios 2026

El Gobierno de Javier Milei fijó un nuevo régimen único para luz, gas natural y garrafas que reemplaza la segmentación actual. Solo habrá dos grupos: hogares subsidiados y usuarios que pagarán el costo pleno. Se endurecen los requisitos de ingreso y se prevén aumentos graduales durante 2026.

El Gobierno nacional implementará desde enero un nuevo esquema único de subsidios energéticos, que reemplazará la actual segmentación por niveles y unificará todos los programas vigentes para electricidad, gas natural, gas por redes, garrafas y propano. La medida implica un cambio profundo: solo existirán hogares con asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno del servicio.

De este modo, se elimina el esquema N1, N2 y N3, junto con la Tarifa Social de Gas y el Programa Hogar. El objetivo oficial es transparentar el costo real, achicar el gasto público y avanzar hacia una estructura tarifaria que traslada al usuario una mayor proporción del precio final.

La Secretaría de Energía abrió el proyecto a consulta pública por 15 días hábiles, permitiendo observaciones de ciudadanos, organizaciones y actores del sector. Los usuarios ya inscriptos en el RASE serán migrados automáticamente, con la posibilidad de actualizar sus datos mediante declaración jurada.

Nuevos requisitos y límites de ingresos

El acceso al subsidio quedará reservado a quienes tengan ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), actualmente equivalentes a $3.641.397 mensuales. También se mantendrán las exclusiones patrimoniales, como poseer embarcaciones o inmuebles adicionales.

Según el Ministerio de Economía, el contexto político tras la última aprobación legislativa de La Libertad Avanza permite avanzar con un reordenamiento profundo de la asistencia energética desde el año próximo.

Qué cambia con el nuevo sistema

El régimen actual otorga una bonificación sobre el precio de la energía que varía según el nivel socioeconómico. Ese esquema será reemplazado por uno simplificado:



Hogares subsidiados , con una cobertura parcial.

Hogares sin subsidio, que pagarán el costo pleno.



Durante los meses de mayor consumo, la bonificación para electricidad será del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales y de 150 kWh en estaciones templadas. Para el gas natural, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin asistencia para el resto del año. El bloque subsidiado dependerá de la región.

En el caso de garrafas y gas propano, la asistencia será directa y se acreditará en billeteras virtuales. Quienes ya reciben el Programa Hogar —alrededor de 3,3 millones de familias— serán incorporados automáticamente, mientras que los usuarios no registrados podrán anotarse en argentina.gob.ar/subsidios.

Aumentos graduales desde enero de 2026

La transición incluye un esquema escalonado: en enero habrá una bonificación extraordinaria del 25%, que se sumará a las coberturas actuales, con un impacto total del 75% en electricidad y 25% en gas. Ese plus se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026, evitando saltos bruscos en las facturas.

A partir de 2026, las boletas mostrarán el costo real de la energía. El gas tendrá un precio mayorista plano de USD 3,80 por millón de BTU, sin diferencias estacionales, mientras que la electricidad tomará como referencia un valor monómico estimado en USD 75 por MWh.

Revisión de beneficiarios y depuración

La actualización de padrones permitió detectar 2.590.000 casos irregulares, incluidos 370.000 subsidios a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en barrios privados que no cumplían los requisitos. Según Energía, el nuevo sistema busca corregir distorsiones y destinar recursos a quienes realmente los necesitan.

Impacto fiscal y proyecciones

El Gobierno proyecta reducir el gasto en subsidios al 0,5% del PBI en 2026, unos USD 3.000 millones, frente al 0,65% previsto para 2025 y muy por debajo del 1,5% registrado en 2023.

Con la nueva cobertura, el Ejecutivo estima que los hogares pagarán el 76% del costo eléctrico y el 79% del costo del gas. Según las proyecciones oficiales, el 80% de los hogares con menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío y el 87% menos de $38.000 mensuales por electricidad en el pico estacional.

Las zonas frías del país mantendrán su régimen diferencial, sujeto a la aprobación del Presupuesto 2026.

En paralelo, Economía afirmó que la reducción de subsidios será acompañada por una actualización gradual de tarifas, con la intención de atenuar el impacto en las facturas promedio. En el corto plazo, el Gobierno no prevé cortes generalizados este verano, aunque admite que persistirán fallas en áreas con redes deficitarias.