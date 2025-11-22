La UNDelta reunió a investigadores de todo el país en un encuentro para pensar el Delta del Paraná

La Universidad Nacional del Delta encabezó la primera edición de UNDelta Investiga, un encuentro que reunió a investigadores, docentes, equipos científicos y referentes institucionales de todo el país para presentar más de 50 proyectos sobre el Delta del Paraná, uno de los territorios más complejos y estratégicos de Argentina.

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) llevó adelante la primera edición de UNDelta Investiga, un encuentro inédito que reunió en un mismo espacio a más de 100 investigadores, docentes, estudiantes y equipos científicos de diversas universidades e instituciones del país. La jornada permitió presentar más de 50 proyectos centrados en las problemáticas ambientales, productivas, hídricas, tecnológicas, sociales y culturales del Delta del Paraná, un ecosistema único y estratégico para la Argentina.

El evento se desarrolló en el Salón María Luján y convocó a especialistas que trabajan desde hace años sobre las dinámicas y desafíos del territorio. Allí se compartieron investigaciones vinculadas a estudios ambientales, propuestas tecnológicas, análisis culturales, transporte, producción y relaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer la comprensión integral de la región.

Uno de los conceptos centrales surgió del debate común entre los participantes: el Delta constituye un sistema ecológico y humano irrepetible, cuya complejidad exige investigación especializada, articulada y sostenida en el tiempo.

En ese sentido, la UNDelta se posicionó como un actor clave para impulsar la producción científica vinculada al territorio. El responsable del área de investigación de la institución, Juan Peyrou, destacó la responsabilidad académica y social del proyecto universitario. “La UNDelta asume la responsabilidad de vincular la ciencia con el territorio, acercando el conocimiento académico a los desafíos contemporáneos de quienes viven, trabajan o planifican el Delta”, sostuvo.

La jornada contó con la participación de Malena Galmarini, fundadora de la Fundación de la UNDelta e impulsora del crecimiento institucional; la rectora Carolina Farías; el secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, Sergio Castro; y el secretario administrativo y financiero de la Universidad, Sebastián Rovira, además de concejal electo del Partido de Tigre. También asistieron representantes del CONICET, del INTA, directores de escuelas del Delta, referentes académicos de todo el país, estudiantes y vecinos interesados en debatir el futuro del territorio.

Con este primer encuentro, la UNDelta dio un paso decisivo para consolidarse como un nodo académico que articula, impulsa y visibiliza la investigación científica sobre el Delta del Paraná. El programa UNDelta Investiga nació con un objetivo claro: convertirse en el punto de encuentro de todos los actores que producen conocimiento sobre el Delta y construir desde allí un polo científico-tecnológico capaz de pensar el presente y proyectar el futuro de la región.