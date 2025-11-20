edición 7934 - visitas hoy 45597

Nueva movilización en Vicente López para reclamar justicia por Octavio Buccafusco

Familiares, vecinos y organizaciones sociales se manifestaron frente a la central de seguridad de Vicente López para reclamar avances en la causa y respuestas del municipio por la muerte de Octavio Buccafusco durante un operativo policial.

 


Familiares, amigos y vecinos realizaron una nueva movilización en Vicente López para exigir justicia por Octavio Buccafusco, el joven que murió hace dos meses durante un operativo policial. La concentración se llevó a cabo frente a la central de seguridad del distrito y reunió a organizaciones sociales, referentes políticos y representantes de derechos humanos que reclamaron una investigación transparente y el avance del proceso judicial.


Entre quienes acompañaron a la familia participaron las concejalas Erica Pereyra y Laura Braiza, el funcionario provincial Joaquín Noya, consejeros escolares, el secretario general de la UTEP y diversas agrupaciones territoriales.


Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la intendenta Soledad Martínez, quien aún no se pronunció sobre el caso ni recibió a los familiares de la víctima. En este marco, la familia Buccafusco, junto a referentes de derechos humanos y políticas zonales, pidió al municipio información sobre los protocolos y la formación de la patrulla urbana que opera en Vicente López.


La familia de Octavio Buccafusco afirmó que continuará movilizándose hasta lograr avances concretos en la causa y aseguraron que sostendrán el pedido para que el hecho no quede impune.

