Vicente López

Vicente López celebra sus 120 años con un evento cultural y musical en el Paseo de la Costa

Paseo de la Costa de Vicente López
El municipio celebra su 120° aniversario este domingo 21 de diciembre con una jornada abierta a la comunidad en el Paseo de la Costa, con música en vivo, propuestas culturales y un show de luces.

Vicente López celebrará este domingo 21 de diciembre sus 120 años de historia con un evento abierto a toda la comunidad en el Paseo de la Costa, donde se desarrollará una propuesta cultural y artística pensada para vecinos y vecinas de todas las edades.


La jornada comenzará a las 19:30 horas en el cruce de Urquiza y el río, uno de los espacios más emblemáticos del distrito, que será el escenario de una noche dedicada a recorrer la historia del municipio y celebrar su presente.


Durante el evento habrá música en vivo, proyecciones audiovisuales que repasarán la historia de Vicente López a través de la voz de sus vecinos y un show de luces con drones. La propuesta se completará con foodtrucks que ofrecerán distintas opciones gastronómicas hasta la medianoche.


El cronograma también pone el foco en el talento local. A lo largo de la noche se desarrollará la etapa final del concurso musical Bandas de mi Barrio, con la participación de los artistas Anna Blou, Tomi Temp, Tuconis, Jinete Lendrix y Sofi B.


El cierre musical estará a cargo de Banda XXI, que coronará una celebración pensada para toda la familia.


A lo largo de sus 120 años, Vicente López fue construyendo una identidad marcada por su comunidad, su costa, sus barrios y su vida cultural. El aniversario se presenta como una oportunidad para reencontrarse con esa historia y proyectar el futuro de la ciudad.

