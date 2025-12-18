Sebastián Galmarini: “El Gobierno perdió artículos clave”

Tras la media sanción del Presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, Sebastián Galmarini publicó un mensaje en X donde sostuvo que el oficialismo no logró avanzar con los artículos más sensibles del proyecto.

Tras una extensa sesión en la Cámara de Diputados que terminó con la media sanción del Presupuesto nacional, el diputado Sebastián Galmarini fijó su posición política sobre el resultado de la votación y puso el foco en lo que, a su entender, el Gobierno de Javier Milei no logró aprobar.

En un mensaje publicado en la red social X, el legislador relativizó la aprobación general del proyecto y sostuvo que el oficialismo sufrió una derrota en los artículos más sensibles del texto, concentrados en el capítulo XI.

“Lo logramos. Sostuvimos las leyes de emergencia del capítulo XI”, escribió Galmarini, y remarcó que el resultado se dio “a pesar de todas las maniobras” desplegadas durante el debate parlamentario.

A continuación, enumeró los puntos que, según su análisis, el Gobierno no consiguió imponer en la votación en particular. En primer lugar, mencionó “la eliminación del subsidio por zona fría en el gas”. También afirmó que el oficialismo “no pudo eliminar el ajuste por movilidad en la AUH y las asignaciones familiares”.

El diputado destacó además que el Congreso “no logró derogar la emergencia en discapacidad” ni “eliminar la ley de financiamiento universitario”, dos de los artículos que generaron mayor resistencia durante el tratamiento del Presupuesto.

En la misma línea, sostuvo que “no pudieron eliminar el régimen de Pensiones No Contributivas” y que tampoco avanzaron iniciativas vinculadas a “un negociado por 3.500 millones de dólares para varias empresas” ni a “un paquete de reconocimiento innominado de deudas”.

En el cierre de su mensaje, Galmarini amplió la lectura política del resultado y afirmó que “también se cayeron los acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial de la Nación”, a los que acusó de haber sido utilizados como “mecanismo de negociación extorsivo para quienes no querían votar en paquete”.