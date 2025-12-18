Tigre será sede del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 23

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó a la Pista Municipal Abel Acevedo como escenario del certamen que reunirá a más de 400 deportistas federados de todo el país. El intendente Julio Zamora destacó el rol del deporte como política de Estado.

El Municipio de Tigre fue confirmado como sede del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 23, una de las competencias más relevantes del calendario deportivo nacional. El evento se llevará a cabo los días sábado 25 y domingo 26 de julio en la Pista Municipal "Abel Acevedo", predio que cuenta con homologación internacional.

La designación fue oficializada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) mediante su último boletín informativo, donde se establecieron las sedes y fechas para la próxima temporada de atletismo federado. Se estima que entre 400 y 450 atletas de diversos puntos de la Argentina arribarán al distrito para participar de las dos jornadas de competencia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, manifestó su satisfacción tras el anuncio: “Es un orgullo para Tigre ser sede de un Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo, ya que reafirma el trabajo que venimos realizando en materia deportiva. Contamos con una red de 19 polideportivos que garantizan el acceso a la actividad física en todo el distrito, y la Pista Municipal Abel Acevedo forma parte de esa labor sostenida que impulsamos desde el Municipio”.

El jefe comunal también remarcó la visión social de su gestión: “El deporte tiene un contenido social muy importante, al igual que la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado y vamos a seguir en este camino”.

La elección de la sede pone en valor la infraestructura local, ya que la Pista Abel Acevedo es la primera en su tipo en la Zona Norte en recibir certificación internacional. Desde la gestión local subrayaron que este certamen permitirá fortalecer el desarrollo del atletismo tanto a nivel municipal como nacional.