El programa 1000 Días de San Isidro ya acompañó a más de 600 madres y bebés

La iniciativa municipal brinda seguimiento integral a embarazadas y niños hasta los dos años, con foco en familias vulnerables, operativos barriales y acceso al sistema de salud.

El programa 1000 Días del Municipio de San Isidro ya acompañó a más de 600 madres y bebés desde su puesta en marcha en abril de este año, con un enfoque integral que abarca el embarazo y los primeros dos años de vida de los niños, especialmente en familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, que depende de la Secretaría de Salud, tiene como objetivo garantizar el acceso al sistema sanitario, reducir la prematurez y disminuir la morbimortalidad materno-infantil mediante seguimiento personalizado, operativos móviles en los barrios y acciones de promoción de la salud.

En el marco del cierre del año, se realizó el Encuentro Navideño del Programa 1000 Días, una jornada de celebración y acompañamiento destinada a embarazadas, mamás y bebés. La actividad se llevó a cabo en el Museo del Juguete y contó con la participación del intendente Ramón Lanús y del secretario de Salud, Pablo De la Torre.

Durante el encuentro, se ofrecieron distintos servicios de salud como ecografías, consultas pediátricas y obstétricas, estudios de laboratorio y vacunación de calendario, además de talleres, charlas y actividades recreativas. También se realizó la entrega de certificados de los cursos de oficios que brinda el programa.

“Invertir en la primera infancia es una de las decisiones más importantes que puede tomar una comunidad. Es apostar al futuro, es cuidar hoy a quienes mañana van a ser los protagonistas de San Isidro. Vamos a seguir acompañando a las madres, fortaleciendo este programa que apunta a su cuidado y el de sus hijos en una de las etapas más importantes de la vida”, expresó Ramón Lanús.

Desde su inicio, el equipo de salud municipal acompañó a 601 madres, tanto durante el embarazo como en el período posterior al nacimiento, con controles pediátricos y seguimiento continuo. En la actualidad, el programa continúa asistiendo a 158 madres, de las cuales 80 se encuentran cursando un embarazo y 78 ya tuvieron a sus hijos.

El programa 1000 Días se estructura en tres ejes de acción fundamentales: el acompañamiento personalizado, los operativos materno-infantiles barriales y las acciones de promoción y prevención en salud.

Además, el programa dispone de una línea telefónica exclusiva, a través de la cual las embarazadas de San Isidro pueden recibir información, orientación y acompañamiento durante esta etapa clave.