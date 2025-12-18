El HCD de San Fernando aprobó el Presupuesto 2026 con foco en obras, servicios y educación

El Concejo Deliberante sancionó por mayoría el Presupuesto municipal para 2026 junto a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que habilitan obras, servicios y políticas públicas clave.

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando aprobó por mayoría el Presupuesto para el Ejercicio 2026, que prevé una inversión aproximada de $244.000 millones. El cálculo de recursos, sancionado tras la Asamblea de Mayores Contribuyentes, estará destinado a un ambicioso plan de obras públicas, mantenimiento y la prestación de servicios esenciales en el distrito.

La jornada legislativa comenzó con la aprobación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, herramientas clave para la recaudación local. Posteriormente, en sesión ordinaria, los concejales dieron el visto bueno a los fondos que permitirán al intendente Juan Andreotti ejecutar programas de vivienda, salud, educación y seguridad.

Al respecto, el Presidente del HCD, Santiago Ríos, destacó la relevancia de esta votación: "La verdad es que estamos muy contentos. El presupuesto es una herramienta muy importante para el programa de gobierno, para el departamento ejecutivo, para que el Intendente Juan Andreotti pueda ejecutar su plan de gobierno".

El titular del cuerpo legislativo subrayó que la partida presupuestaria garantiza la continuidad de áreas sensibles para la comunidad. "Garantiza servicios muy necesarios hoy en día, con un hospital municipal trabajando muchísimo, los polideportivos, los jardines maternales, y obras muy importantes para el próximo año, como la renovación de 7 escuelas y la continuación del Parque Industrial", detalló Ríos.

Uno de los puntos destacados de la gestión para el próximo año es la finalización de viviendas con recursos propios. Según explicó el funcionario, el Presupuesto 2026 contempla retomar proyectos que habían quedado paralizados.

"El Presupuesto contempla la continuidad de las obras en las viviendas que fueron abandonadas por el actual gobierno nacional y que el Intendente Juan Andreotti tomó la decisión de terminar con fondos municipales", precisó el presidente del legislativo local.

Finalmente, el plan de infraestructura para San Fernando incluye mejoras en la red sanitaria y espacios públicos. "Se renovará el centro de salud de Gálvez, habrá una ampliación del hospital municipal, obras de remodelación de plazas, y muchas más. Estamos muy contentos de poder garantizar el estado presente que en San Fernando nos pone muy orgullosos", concluyó Santiago Ríos.