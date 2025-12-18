Julio Zamora pidió el saneamiento de la Pista Nacional de Remo en el brindis de la FACER

En una noche marcada por el balance deportivo, el intendente Julio Zamora acompañó a la Federación Argentina de Clubes y Entidades de Remo en su cierre de año. Entre brindis y proyectos, el jefe comunal puso el foco en una deuda histórica: recuperar las condiciones de la Pista Nacional.

Tigre reafirmó su identidad como "Cuna del Remo" en una jornada que mezcló la celebración con los reclamos de gestión. El intendente Julio Zamora participó del tradicional brindis de fin de año organizado por la Federación Argentina de Clubes y Entidades de Remo (FACER), donde dejó un mensaje claro: el deporte local necesita que la Pista Nacional sea saneada de una vez por todas.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Club Náutico Hacoaj, en pleno centro de Tigre. Allí, junto a autoridades del Poder Ejecutivo local, Zamora compartió la velada con dirigentes de las instituciones náuticas que forman el corazón deportivo del distrito.

“Estamos celebrando el fin de un año muy bueno para FACER. Contamos con la presencia del secretario de Deportes de la Nación, con quien dialogamos sobre la pista de remo y la necesidad del saneamiento ya que precisamos que esté funcionando para las competiciones internacionales, nacionales y los clubes locales”, disparó Zamora, poniendo sobre la mesa un tema clave para el desarrollo del remo argentino.

Además de los pedidos de infraestructura, el intendente destacó el rol social que cumplen las entidades y la articulación con el estado municipal. “Tenemos varias actividades en común con todos los clubes de remo además de la Escuela Municipal, que es una puerta de entrada para que después los jóvenes que se entusiasmen con este deporte puedan ingresar a algunas de las instituciones”, explicó.

Por su parte, el titular de la FACER, Daniel Szylder, devolvió la pared destacando el acompañamiento municipal. “Tigre es la ciudad del remo y nos sentimos cuidados. La Escuela Municipal es muy buena, tiene grandes resultados y también ayuda a que esos chicos, que por diferentes situaciones no ingresan a otras instituciones, lo hagan allí”, concluyó el dirigente.

