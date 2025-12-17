edición 7962 - visitas hoy 1325

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Isidro

Viuda negra en San Isidro: detienen a tres cómplices mientras la mujer sigue prófuga

Viuda negra en San Isidro: detienen a tres cómplices mientras la mujer sigue prófuga
Tres hombres de nacionalidad paraguaya fueron detenidos como cómplices de una viuda negra que drogó a su víctima y robó en su vivienda en San Isidro. La mujer continúa prófuga y la causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

En el centro de San Isidro, a pocos metros del Hipódromo, una viuda negra logró drogar a su víctima y robar en su vivienda. Sin embargo, al intentar abrir la puerta a sus cómplices para completar el robo, ellos ya estaban detenidos, y uno de ellos había confesado su participación. La mujer, ignorante de esto, logró escapar y permanece prófuga.


Fuentes oficiales informaron que el hecho ocurrió esta madrugada en la intersección de Obispo Terrero y General Paz, bajo investigación de la fiscal Carolina Asprella, quien imputó a los tres detenidos, todos de nacionalidad paraguaya, por coautoría de robo en banda y calamitoso.


El operativo comenzó cuando la Patrulla Municipal de San Isidro, junto a la Policía Bonaerense, realizaba controles de rutina en la zona céntrica del partido. Los agentes detectaron a tres hombres en actitud sospechosa en Monseñor Alberti al 200, muy cerca del lugar donde operaba la viuda negra, sobre la cual todavía no tenían información.


“Durante la requisa, les encontraron guantes, barbijos y una tarjeta de arranque de vehículo”, explicaron las fuentes. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1° de San Isidro para averiguación de ilícito.


La policía localizó además el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos, estacionado en calle Alsina al 300, a apenas 100 metros del lugar donde fueron interceptados.


Ya en la comisaría, uno de los detenidos confesó: “Estábamos asistiendo a una mujer, la viuda negra, que en ese momento estaba perpetrando un robo en una propiedad”, y proporcionó la dirección exacta de la vivienda.


Al llegar a Obispo Terrero y General Paz, los efectivos encontraron la puerta abierta y a un hombre inconsciente en el suelo. Inmediatamente llamaron a una ambulancia y lograron que la víctima recuperara la conciencia. El hombre relató: “Luego de encontrarse con una mujer en su domicilio, fui drogado”. La viuda negra huyó con lo que pudo robar, sin saber qué había ocurrido con sus cómplices.


La fiscal imputó a los detenidos por coautoría funcional del delito de robo en banda y calamitoso, ya que se estima que estaban siendo convocados por la mujer en un plan previamente ideado. El juez de Garantías dictó su detención.


La investigación continúa para dar con el paradero de la viuda negra, quien sigue prófuga.


Los casos de viudas negras se repiten en el país. Por ejemplo, una joven de 22 años, Nicole S., ex vecina de Barracas, fue condenada por robo simple tras drogar a los propietarios de un local en Montserrat en junio de 2023, junto a una cómplice menor de edad. Las víctimas sufrieron intoxicación y perdieron dinero, electrónicos y otros objetos de valor. El Tribunal de Menores N°1 declaró culpable a ambas y unificó la pena de Nicole a dos años y ocho meses, sin cumplimiento efectivo.

Últimas Noticias

Detienen a cuatro personas por venta de mercadería Stanley apócrifa en San Miguel y Malvinas Argentinas
Detienen a cuatro personas por venta de mercadería Stanley apócrifa en San Miguel y Malvinas Argentinas
Edicto por trasferencia de fondo de comercio

LICATA ROBERTO PABLO DNI 22.818.207 transfiere fondo de comercio ( exp de habilitación 411238841/16) con domicilio Carlos Belgrano nro 4137 Benavidez Tigre provincia de Buenos Aires al sr MOSCHEN NORBERTO RAMON con dni 13.063.792

El COT Tigre detuvo a un sospechoso tras un intento de robo de auto en El Talar
El COT Tigre detuvo a un sospechoso tras un intento de robo de auto en El Talar
Trenes Argentinos impulsa obras clave en la línea Belgrano Norte
Trenes Argentinos impulsa obras clave en la línea Belgrano Norte
Alumnos del Centro Universitario Tigre recibieron certificados de Lenguas y Culturas Originarias
Alumnos del Centro Universitario Tigre recibieron certificados de Lenguas y Culturas Originarias
Más de 800 Pases Libres Multimodales se entregaron en Tigre a vecinos con discapacidad
Más de 800 Pases Libres Multimodales se entregaron en Tigre a vecinos con discapacidad