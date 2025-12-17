Viuda negra en San Isidro: detienen a tres cómplices mientras la mujer sigue prófuga

Tres hombres de nacionalidad paraguaya fueron detenidos como cómplices de una viuda negra que drogó a su víctima y robó en su vivienda en San Isidro. La mujer continúa prófuga y la causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

En el centro de San Isidro, a pocos metros del Hipódromo, una viuda negra logró drogar a su víctima y robar en su vivienda. Sin embargo, al intentar abrir la puerta a sus cómplices para completar el robo, ellos ya estaban detenidos, y uno de ellos había confesado su participación. La mujer, ignorante de esto, logró escapar y permanece prófuga.

Fuentes oficiales informaron que el hecho ocurrió esta madrugada en la intersección de Obispo Terrero y General Paz, bajo investigación de la fiscal Carolina Asprella, quien imputó a los tres detenidos, todos de nacionalidad paraguaya, por coautoría de robo en banda y calamitoso.

El operativo comenzó cuando la Patrulla Municipal de San Isidro, junto a la Policía Bonaerense, realizaba controles de rutina en la zona céntrica del partido. Los agentes detectaron a tres hombres en actitud sospechosa en Monseñor Alberti al 200, muy cerca del lugar donde operaba la viuda negra, sobre la cual todavía no tenían información.

“Durante la requisa, les encontraron guantes, barbijos y una tarjeta de arranque de vehículo”, explicaron las fuentes. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1° de San Isidro para averiguación de ilícito.

La policía localizó además el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos, estacionado en calle Alsina al 300, a apenas 100 metros del lugar donde fueron interceptados.

Ya en la comisaría, uno de los detenidos confesó: “Estábamos asistiendo a una mujer, la viuda negra, que en ese momento estaba perpetrando un robo en una propiedad”, y proporcionó la dirección exacta de la vivienda.

Al llegar a Obispo Terrero y General Paz, los efectivos encontraron la puerta abierta y a un hombre inconsciente en el suelo. Inmediatamente llamaron a una ambulancia y lograron que la víctima recuperara la conciencia. El hombre relató: “Luego de encontrarse con una mujer en su domicilio, fui drogado”. La viuda negra huyó con lo que pudo robar, sin saber qué había ocurrido con sus cómplices.

La fiscal imputó a los detenidos por coautoría funcional del delito de robo en banda y calamitoso, ya que se estima que estaban siendo convocados por la mujer en un plan previamente ideado. El juez de Garantías dictó su detención.

La investigación continúa para dar con el paradero de la viuda negra, quien sigue prófuga.

Los casos de viudas negras se repiten en el país. Por ejemplo, una joven de 22 años, Nicole S., ex vecina de Barracas, fue condenada por robo simple tras drogar a los propietarios de un local en Montserrat en junio de 2023, junto a una cómplice menor de edad. Las víctimas sufrieron intoxicación y perdieron dinero, electrónicos y otros objetos de valor. El Tribunal de Menores N°1 declaró culpable a ambas y unificó la pena de Nicole a dos años y ocho meses, sin cumplimiento efectivo.