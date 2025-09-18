Confuso operativo en Vicente López terminó con una muerte y fuertes reclamos

Octavio “Taby” Buccafusco, de 34 años, murió tras un confuso operativo de la Policía de Vicente López. Aunque la autopsia señaló un paro cardíaco, su familia reclama que se investigue un homicidio por exceso policial.

Octavio “Taby” Buccafusco, de 34 años, padre de una nena de 4 años y hermano del bailarín Augusto Buccafusco, murió el pasado 3 de septiembre en Vicente López, tras un confuso episodio con la Policía municipal que hoy es investigado por la Justicia.

El caso está en manos del fiscal Alejandro Guevara y permanece caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Sin embargo, la familia del joven exige que sea investigado como homicidio.

De acuerdo con la autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, dependiente de la Procuración, el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco que “no guardaría relación con el accionar policial”, según informaron fuentes del caso.

El informe forense señaló escoriaciones en rodillas, rostro y brazos, consideradas compatibles con un forcejeo: “Son raspones propios de la situación. No hay asfixia, golpes ni rotura pulmonar. Por ahora no hay nexo causal”, indicó un investigador.

Los estudios histopatológicos y toxicológicos aún no fueron concluidos, por lo que resta determinar si la víctima había consumido drogas. “Puede haber una sanción administrativa en cuanto a los efectivos que actuaron, pero no hay elementos para reprocharles una acción penal, pese a lo impactante del video”, remarcaron las fuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad municipales. Según la investigación, Octavio salió de su casa exaltado, alegando incoherencias, y fue visto por una patrulla. Tras pedir refuerzos, los agentes le advirtieron que no regresara a su domicilio, pero él desobedeció, ingresó nuevamente, tomó una bicicleta y a su perro, y se marchó.

A pocas cuadras, en Güemes y Maipú, los policías lo interceptaron. “Le piden que se identifique y él se niega. Cuando intenta irse en bicicleta, uno de los agentes se la retiene. Vecinos señalaron que no hubo intrusos en la casa y que el joven estaba gritando y agresivo esa noche”, detalló un investigador.

Según la causa, en ese momento el joven intentó huir corriendo, dejando sus pertenencias. Fue reducido tras oponer resistencia violenta y esposado, pero en segundos se descompensó. Los efectivos le realizaron maniobras de RCP, lo desesposaron y pidieron asistencia médica. Llegó al hospital con vida, pero falleció minutos después.

En la vivienda se hallaron grandes cantidades de esteroides anabólicos y ampollas con sustancias no identificadas. Además, su madre declaró que Octavio tenía antecedentes de consumo de estupefacientes y tratamiento psiquiátrico, lo que alimenta la hipótesis de un cuadro de intoxicación que pudo derivar en el paro cardíaco.

No obstante, la familia Buccafusco rechaza esa versión. Con el patrocinio del abogado Francisco García Maañon, presentaron un escrito en el que exigen que el caso sea investigado como homicidio.

“Las imágenes evidencian un accionar policial desmedido, ineficaz y violento que resultó en la muerte de Octavio. El informe policial no refleja lo ocurrido en los videos, las versiones oficiales cambiaron, la Policía intentó manipular el testimonio de la familia y hubo irregularidades en el traslado y el servicio fúnebre”, denunciaron.

Su hermano Augusto expresó: “Todos estaban viendo en tiempo real cómo mataron a mi hermano. Quiero destacar el intento por varios funcionarios de simular que Octavio tenía signos vitales mientras llegaba el SAME, cuando el video demuestra lo contrario”.

También cuestionó el accionar de los agentes en los minutos posteriores a la reducción: “No solamente no se le practicaron maniobras de reanimación de inmediato, sino que demoraron varios minutos. Lo único que se ve es al perro de mi hermano que, al detectar su deceso, se sienta sobre su pecho en clara señal de angustia”.

Para la familia, el informe forense no contradice su planteo: “Con el informe de autopsia confirmamos que la muerte se dio por la violencia ejercida. Octavio es reducido vivo, y cuando el personal policial se aleja de él, no tenía signos vitales”.