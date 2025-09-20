Convocan a una marcha en Vicente López por Octavio Buccafusco: reclaman Justicia y denuncian violencia institucional

La movilización será el miércoles 24 de septiembre a las 18 en Maipú y Güemes, el mismo lugar donde el joven de 34 años murió durante un procedimiento policial. El caso sigue bajo investigación del fiscal Alejandro Guevara.

La familia de Octavio Buccafusco, el hombre que murió durante un operativo policial en Vicente López, convocó a una marcha para pedir Justicia. La manifestación se realizará el próximo miércoles 24 de septiembre a las 18 horas en la esquina de avenida Maipú y Güemes, el mismo lugar donde falleció el joven de 34 años.

"No más violencia institucional", reza la convocatoria difundida en redes sociales por su hermano, el bailarín Augusto Buccafusco. La familia sostiene que se trató de un asesinato y exige que la Justicia avance en el caso.

El hecho ocurrió el 3 de septiembre, cuando Octavio llamó al 911 para denunciar un intento de robo en su casa. Al advertir que acudieron agentes de la Patrulla Municipal, salió a buscar un policía bonaerense. Esa actitud despertó sospechas en los efectivos, que lo interceptaron y lo redujeron en el suelo. Las cámaras de seguridad registraron la agresividad del operativo.

En la convocatoria, Augusto Buccafusco expresó: “El pasado miércoles 3 de septiembre, mi hermano Octavio Taby Buccafusco, de 34 años, fue asesinado por cinco policías de la Patrulla Municipal de Vicente López y un efectivo de la Policía Bonaerense. No podemos permitir que esto quede impune. Necesitamos que toda la sociedad se entere y que la Justicia actúe”.

El texto agrega: “Convocamos a una movilización. Miércoles 24 de septiembre 18:00 hs, esquina de Güemes y Maipú, Vicente López. Pedimos con el corazón que nos acompañen. Por Octavio, por su memoria y por todos los que ya no están. No más violencia institucional. No más impunidad”.

Investigación en curso

El expediente está a cargo del fiscal Alejandro Guevara, quien analiza videos, testimonios y pericias médicas para determinar si los policías tuvieron responsabilidad directa en la muerte.

Hasta el momento, se estableció que Octavio falleció de un paro cardíaco. Las primeras autopsias no detectaron signos de asfixia ni lesiones internas que vinculen el procedimiento con su deceso. Sin embargo, aún faltan estudios histopatológicos que serán clave para definir la causa final de muerte.

Fuentes de la investigación indicaron que existen testimonios de vecinos y de la madre de Octavio que mencionan un pasado de consumo problemático de sustancias. Por ese motivo, se busca establecer si alguna sustancia tuvo incidencia en el cuadro que derivó en el infarto.

"Los análisis nos van a dar dos posibilidades. Una es saber si consumió alguna sustancia, como se presupone por las declaraciones testimoniales, y ver qué incidencia tuvieron físicamente. Hay que ver de qué sustancia estamos hablando y de qué cantidad también", explicó una fuente judicial.

También se evaluarán muestras de tejidos cardíacos, pulmonares y hepáticos, que permitirán precisar si el paro cardiorrespiratorio respondió a una insuficiencia física de origen pulmonar, cardíaco o arterial. “Es muy importante porque crean el cuadro total del estado de salud o los motivos de la causa de muerte”, detallaron.