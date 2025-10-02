Muerte de Octavio Buccafusco en Vicente López: la Justicia analiza protocolos policiales y pericias toxicológicas

La investigación por la muerte de Octavio Buccafusco en Vicente López avanza con nuevos informes y pericias que definirán si hubo responsabilidad policial en el operativo.

La Justicia avanza en la investigación por la muerte de Octavio Buccafusco en Vicente López, ocurrida el 3 de septiembre, cuando el joven de 34 años sufrió un paro cardíaco tras ser reducido por un policía bonaerense y cuatro agentes de la patrulla municipal en la esquina de Güemes y Maipú.

El fiscal Alejandro Guevara, a cargo de la causa, solicitó a distintos organismos los protocolos de actuación policial para verificar si los agentes intervinieron conforme a las normas. También espera los resultados de los análisis toxicológicos e histopatológicos que determinarán si la víctima había consumido alguna sustancia y qué incidencia tuvo en su descompensación.

Fuentes judiciales explicaron que los protocolos fueron requeridos “tanto al Ministerio de Seguridad como a los organismos que nuclean a los municipales para ver las capacitaciones que tuvieron, cuáles son las normas de actuación y establecer si actuaron conformes a ellas o no”. El análisis de esos documentos será comparado con las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron toda la secuencia.

Por el momento, los agentes involucrados no declararon ante la Justicia, ya que se encuentran bajo investigación. En paralelo, el fiscal tomó testimonio a vecinos que describieron que Buccafusco estaba “alterado y no orientado” la noche de su muerte, lo que refuerza la sospecha de un posible consumo de sustancias.

En los allanamientos realizados en la vivienda de la víctima se secuestraron “grandes cantidades de esteroides anabólicos” y ampollas con una sustancia que aún no fue identificada. Los estudios de laboratorio, que se realizaron hace más de quince días, todavía no fueron entregados. “Suelen demorar, depende de un laboratorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires, así que estamos a la espera, pese a haberlo reclamado”, explicó una fuente con acceso al expediente.

Mientras tanto, la autopsia inicial determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto, aunque el fiscal busca confirmar si el operativo policial pudo haber influido. Las pericias pendientes y los informes oficiales resultarán decisivos para establecer responsabilidades.