Motochorros asesinaron a un motociclista en Ituzaingó durante un intento de robo en el Camino del Buen Ayre

Un hombre de 47 años fue asesinado de cinco disparos cuando dos motochorros lo interceptaron en el Camino del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó. La víctima, Rubén Restagno, intentó defenderse con su pistola calibre .380, pero fue atacado a tiros delante de su pareja.

Ituzaingó.- Un motociclista identificado como Rubén Restagno, de 47 años, fue asesinado de cinco disparos en un violento asalto ocurrido el lunes por la noche en el Camino del Buen Ayre, a la altura del partido de Ituzaingó. El ataque fue cometido por dos motochorros que lo interceptaron cuando regresaba a su casa junto a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando la pareja volvía de una quinta en la zona de Cuartel V, Moreno, a bordo de una Honda Falcon 400, rumbo al partido de San Martín. En ese trayecto, fueron sorprendidos por una moto Duke con dos hombres armados, que les cruzaron el vehículo y los obligaron a detenerse sobre la banquina.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el acompañante descendió de la moto y apuntó con un arma a la pareja. La mujer, jugadora de hockey de Boca Juniors, logró escapar corriendo hacia los pastizales, mientras Restagno permaneció junto a su motocicleta.

En el momento en que el ladrón intentaba llevarse la moto, la víctima trató de sacar su pistola calibre .380 de la cintura —ya que era legítimo usuario—, pero el delincuente advirtió el movimiento y le disparó cinco veces. Uno de los proyectiles impactó en el lado izquierdo del tórax, provocándole la muerte.

Cuando la Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911, encontró a la pareja del motociclista haciendo señas, desesperada, para pedir ayuda. Restagno agonizaba en el suelo, sin posibilidad de ser reanimado.

El caso es investigado por la UFI N°2 descentralizada de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, quien dispuso diversas diligencias para dar con los responsables del homicidio. Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos.