Tigre realizó una clínica deportiva para jóvenes en la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo”

En el Polideportivo Sarmiento, el Municipio de Tigre llevó adelante una clínica abierta de atletismo destinada a jóvenes de la comunidad. La actividad tuvo lugar en la nueva pista “Abel Acevedo”, donde profesores de los distintos polideportivos locales ofrecieron clases prácticas y dinámicas.
El encuentro tuvo como finalidad acercar a los jóvenes a la disciplina y brindar una experiencia intensiva sobre las técnicas y fundamentos del atletismo. Durante la jornada, los asistentes participaron de ejercicios guiados por instructores municipales especializados en velocidad, saltos y lanzamientos.
La pista municipal de atletismo “Abel Acevedo” cuenta con una extensión de 400 metros, seis carriles y es la primera homologada internacionalmente en la zona norte. En el espacio, además, se realizan entrenamientos y competencias de lanzamiento de jabalina y bala, salto triple, salto en largo y salto en alto, consolidándose como un punto de referencia para el deporte en Tigre.
Desde la gestión local señalaron que este tipo de propuestas apuntan a promover la formación deportiva y el acceso equitativo a la práctica del atletismo en los barrios del distrito.