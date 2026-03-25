A 50 años del golpe militar: Tigre rindió homenaje a las víctimas con una placa en el Palacio Municipal

En un nuevo aniversario del quiebre institucional en Argentina, la comunidad de Tigre descubrió una placa conmemorativa para ratificar los valores de justicia y libertad. El evento puso el foco en la educación de las nuevas generaciones.

A medio siglo del inicio de la última dictadura militar en la Argentina, el municipio de Tigre realizó un acto central para reafirmar su compromiso con el sistema democrático. La jornada, desarrollada en los jardines del Palacio Municipal, incluyó el descubrimiento de una placa que busca mantener viva la memoria colectiva sobre el periodo más oscuro de la historia nacional.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quienes estuvieron acompañados por vecinos, trabajadores y organizaciones locales. La placa instalada funciona como un recordatorio permanente de la importancia de la justicia social y los derechos fundamentales para el distrito.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó la movilización de la sociedad en esta fecha tan sensible. “Nuestro compromiso es ratificar los valores democráticos, así como también los de justicia, verdad y memoria”, señaló el intendente. Además, hizo hincapié en que la democracia debe ser un espacio de inclusión frente al individualismo actual.

En ese sentido, el mandatario local vinculó la historia con el presente del distrito: “La justicia, si no es justicia social, no es justicia; por eso es fundamental que todos nuestros vecinos y vecinas estén incluidos en la comunidad”.

Por su parte, la secretaria Gisela Zamora remarcó que la gestión municipal mantiene una agenda constante a través de la Dirección de Derechos Humanos. El objetivo principal es transmitir la historia a las nuevas generaciones para que comprendan el valor de las instituciones.

“Se trabaja con jóvenes en las escuelas y junto a familiares de desaparecidos, generando espacios de reflexión sobre el rechazo al terrorismo de Estado”, explicó la funcionaria. El acto concluyó con un llamado a fortalecer la convivencia democrática y proyectar una sociedad con igualdad de oportunidades en toda la Zona Norte.