Créditos ANSES 2026: Cómo es el proyecto para entregar préstamos de hasta $1.500.000

Tras la suspensión de los préstamos por decreto, un nuevo proyecto en el Congreso busca reactivar los Créditos ANSES con montos de hasta $1.500.000. El plan está diseñado para que jubilados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas puedan cancelar sus deudas con tasas bajas.

El acceso al financiamiento formal para los sectores más vulnerables de la Argentina podría tener un regreso esperado. Un proyecto de ley que avanza en el Congreso busca restablecer los Créditos ANSES 2026, tras la eliminación de las líneas previas mediante el decreto 421/2025. La propuesta no solo busca inyectar liquidez, sino atacar directamente el problema del sobreendeudamiento en los hogares bonaerenses y del resto del país.

La iniciativa contempla un fondo de financiamiento proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y apunta a un universo potencial de 10 millones de personas. A diferencia de los modelos anteriores, el sistema funcionaría como un "salvataje": el dinero se utilizaría exclusivamente para cancelar deudas bancarias o de tarjetas de crédito mediante transferencias directas desde el organismo previsional.

Requisitos: ¿Quiénes pueden solicitar los Créditos ANSES?

El proyecto detalla grupos específicos que quedarían habilitados para solicitar el financiamiento en las oficinas de ANSES de Tigre, San Fernando, San Martín y todas las delegaciones del país:



Jubilados y Pensionados (SIPA): Con ingresos que no superen los seis haberes mínimos.

Con ingresos que no superen los seis haberes mínimos.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).



Monotributistas: Únicamente categorías A, B, C y D.

Únicamente categorías A, B, C y D.

Trabajadores de Casas Particulares: Deben estar registrados.

Deben estar registrados.

Pensiones No Contributivas (PNC).



Montos y Tasas: Los detalles del préstamo de $1.500.000

El beneficio máximo alcanzaría los $1.500.000, ajustable según la evolución del salario mínimo. El sistema de devolución está diseñado para no asfixiar el presupuesto familiar:



Tasa de interés: Se aplicará la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales (muy por debajo de las tasas de mercado).

Límite de cuota: El descuento mensual en el haber no podrá exceder el 30% del ingreso del solicitante.

Gestión: Se realizaría íntegramente a través de la plataforma Mi ANSES, donde el usuario deberá declarar la deuda que desea saldar.



¿Cuándo se habilitan los préstamos?

Es fundamental aclarar que el proyecto aún debe ser debatido y aprobado en la Cámara de Diputados. Según las estimaciones de los bloques impulsores, de convertirse en ley, la implementación operativa y la apertura de turnos podrían darse recién en el segundo semestre de 2026.