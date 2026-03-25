El litro de nafta llegó a $2.000: ¿Por qué aumentó un 19% este mes?

Tras el salto del petróleo Brent, el litro de nafta alcanzó los $2.000 en los surtidores. Un informe revela que casi la mitad del precio final son impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El precio de los combustibles en la Argentina volvió a perforar un techo histórico. Tras un ajuste acumulado del 19% en lo que va del mes, el litro de nafta alcanzó los $2.000 en gran parte de las estaciones de servicio. Este incremento, impulsado por la escalada del petróleo Brent por encima de los USD 100 debido al conflicto en Medio Oriente, ya supera ampliamente el ritmo de la inflación general.

Según un relevamiento de Focus Market, el consumidor se enfrenta a una estructura de costos donde la carga impositiva es determinante: el 46,6% del valor que se paga en el surtidor son tributos. De ese total, el 41,5% corresponde a la Nación, el 3% a las provincias y el 2,1% a las tasas municipales de distritos como Tigre o Vicente López.

¿Cuánto pagamos de impuestos en cada litro?

En un litro de nafta de $2.000, el valor real del combustible es de $1.634. El resto se reparte en una compleja red de recaudación fiscal que explica la velocidad de los aumentos:



IVA: $347,11.

$347,11.

Impuestos Específicos: $18,45.

$18,45.

Destino de los fondos: El Tesoro Nacional, ANSES ($5,29), Infraestructura Hídrica, FONAVI y organismos viales.



El impacto real en la inflación (IPC)

El encarecimiento de la nafta y el gasoil tiene un peso del 3,8% en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones de la consultora EcoGo, por cada 10% de aumento en los surtidores, el impacto directo en la inflación es de 0,38 puntos porcentuales.

Sin embargo, el efecto es mayor debido a la cadena logística: el aumento eleva los costos de transporte y distribución, trasladándose rápidamente a los precios de los alimentos y servicios básicos.

¿Qué dice YPF sobre los nuevos precios?

Desde la petrolera estatal, que controla el 55% del mercado, el CEO Horacio Marín explicó que el ajuste refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo internacional. "Es un ajuste transitorio y uno de los más bajos a nivel mundial", afirmó.