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Tigre

Tigre: Más de 1.100 alumnos de escuelas técnicas ya recibieron sus kits de dibujo

El Municipio de Tigre entregó kits de dibujo técnico en escuelas Tecnicas - Tecnica 5 de Tigre CentroEl Municipio de Tigre entregó kits de dibujo técnico en escuelas Tecnicas - Tecnica 5 de Tigre Centro
n el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno local distribuyó herramientas de precisión en las secundarias técnicas N°5 y N°3. La iniciativa busca garantizar que ningún estudiante se quede sin los materiales necesarios para su formación profesional.

Con el objetivo de acompañar las trayectorias escolares y reducir los costos de la canasta educativa, el Municipio de Tigre concretó una nueva entrega de materiales de estudio en escuelas secundarias técnicas del distrito. En esta oportunidad, las jornadas de distribución de kits de dibujo técnico se centraron en la E.E.S.T N°5 de Tigre centro y la E.E.S.T N°3 de Benavídez.


En total, se otorgaron 388 equipos completos destinados a alumnos y alumnas de primer año. Esta política pública, que ya lleva distribuidas 1.100 unidades en todo el partido, busca que los estudiantes cuenten con herramientas de precisión desde el inicio de su formación técnica, sin que el factor económico sea un impedimento.



Qué incluyen los kits entregados por el Municipio


Los materiales provistos por el Gobierno local son insumos fundamentales para las materias de taller y diseño, los cuales suelen representar un gasto elevado para el presupuesto familiar. Cada kit incluye:



  • Tableros de dibujo técnico profesionales.

  • Escuadras de diversos tamaños.

  • Lápices de distintas graduaciones, hojas y gomas de borrar.

  • Cuadernos y elementos de caligrafía técnica.


La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien encabezó las entregas, destacó que "en el progreso de los jóvenes está el progreso de Tigre". La funcionaria enfatizó la importancia de generar una red de apoyo entre el municipio, los directivos y los docentes para que "no les falte nada" en su desarrollo individual y colectivo.


Impacto en Tigre centro y Benavídez



En la Técnica N°5 de Tigre centro, la distribución alcanzó los 213 kits (repartidos entre los turnos mañana y tarde). Por otro lado, en la Técnica N°3 de Benavídez, se entregaron 175 equipos. Los directivos de ambas instituciones, Alejandra Calvetti y Alfredo Gasko, coincidieron en que el acompañamiento del Estado es vital en el contexto actual, donde los materiales específicos de la modalidad técnica tienen costos muy volátiles.


"Es fundamental que el vecino vea que su aporte se traduce en ayuda concreta para los chicos", señaló Calvetti. En la misma línea, Gasko remarcó que estas herramientas permiten que los alumnos comiencen a desarrollar habilidades clave para su futura inserción laboral y profesionalismo en el diseño.

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