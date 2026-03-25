Vicente López: inhabilitaron al conductor del BMW que provocó un choque en el playón de Tecnópolis

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires suspendió la licencia de Lucas Facundo Arias (25) tras el siniestro en el que resultó herido un joven de 22 años. El hecho ocurrió durante maniobras temerarias en el partido de Vicente López.

Un peligroso episodio de conducción temeraria en el playón de Tecnópolis, en la localidad de Villa Martelli, terminó con un joven herido y una sanción ejemplar. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Lucas Facundo Arias (25), quien protagonizó un choque mientras realizaba maniobras vinculadas a picadas ilegales.

Arias circulaba a bordo de un BMW modelo M2 cuando, en medio de las pruebas de velocidad, embistió a Iván Nicolás Sluger (22). Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió escoriaciones en el rostro y las rodillas, por lo que debió ser asistido de urgencia por personal médico en el lugar del hecho.

Tolerancia cero a las carreras clandestinas en Vicente López

Tras la intervención de la policía y la Justicia, la cartera provincial que dirige Jorge D'Onofrio aplicó de forma inmediata la Ley Provincial N° 13.927. Esta medida prohíbe a Arias volver a ponerse al volante de cualquier vehículo hasta que se resuelva su situación procesal en el marco del expediente contravencional N° 819503286.

Desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial remarcaron que estas conductas representan un riesgo extremo para la vida pública. “La Provincia no va a mirar para otro lado frente a este tipo de irresponsabilidades. Las picadas ilegales no son un juego: ponen vidas en riesgo y tienen consecuencias”, advirtieron desde el área gubernamental.

Controles intensificados en la Zona Norte

El incidente en Vicente López reavivó la preocupación por el uso de playones y avenidas para carreras clandestinas durante las noches. Por este motivo, las autoridades aseguraron que se intensificarán los operativos de control y el monitoreo de cámaras de seguridad para detectar estos grupos antes de que ocurran tragedias.

En el caso de Arias, la inhabilitación preventiva es una herramienta que busca retirar de la calle a conductores que demuestran un desprecio total por la normativa vigente y la integridad física de terceros.