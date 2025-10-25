edición 7908 - visitas hoy 57274

Deportes / Tigre

Tigre fue el mejor de la Zona Norte en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025

La delegación de Tigre obtuvo 39 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025 y encabezó la zona norte
La delegación tigrense logró 14 medallas de oro, 11 de plata y 14 de bronce en la etapa final del certamen provincial disputado en Mar del Plata, y se ubicó 13° en el medallero general entre los 135 municipios bonaerenses.

La delegación de Tigre obtuvo un total de 39 medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, desarrolladas en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre. Los competidores locales lograron 14 preseas de oro, 11 de plata y 14 de bronce, finalizando 13° en el medallero general entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.


El distrito fue el mejor ubicado de la Zona Norte en la competencia, que reunió a participantes en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas y Adultos Mayores.


El certamen es organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover la integración, la inclusión y el desarrollo de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad a través del deporte y la cultura.


Las y los representantes de Tigre obtuvieron medallas en las siguientes disciplinas:



  • Natación (Personas con Discapacidad): 6 de oro y 2 de plata.

  • Natación: 2 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

  • Atletismo (PCD): 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce.

  • Atletismo: 1 de plata y 1 de bronce.

  • Skate: 1 de oro.

  • Parabádminton: 1 de bronce.

  • Fútbol tenis: 1 de bronce.

  • Patín: 1 de plata.

  • Tenis de mesa (PCD): 1 de bronce.

  • Lucha: 2 de oro y 1 de bronce.

  • Fútbol (PCD): 1 de oro.

  • Tenis: 1 de bronce.

  • Ajedrez: 1 de plata.

  • En el área Cultural: poesía (plata) y danzas folclóricas (PCD) (bronce).

