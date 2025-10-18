Los supermercados no levantan cabeza: el consumo masivo volvió a caer en septiembre

El informe de Scentia reveló que el consumo masivo cayó un 4,4% interanual en septiembre, con las grandes cadenas de supermercados como las más afectadas. En cambio, crecieron el e-commerce, los autoservicios independientes y los mayoristas, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

El consumo masivo sufrió una fuerte caída del 4,4% en septiembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el último informe de la consultora especializada Scentia. La baja estuvo impulsada principalmente por el mal desempeño de las grandes cadenas de supermercados, que retrocedieron al mismo ritmo que el promedio general.

El informe refleja una recesión en el poder de compra de los consumidores y una creciente fragmentación en los hábitos de consumo, con un claro desplazamiento hacia formatos que ofrecen mejores precios o mayor conveniencia.

Mientras que los supermercados de cadena (-4,4%) y las farmacias (-1,8%) mostraron variaciones negativas interanuales, otros canales lograron resultados positivos. En septiembre, los ganadores del consumo fueron los canales digitales y de cercanía:



E-commerce: +14,7%

Autoservicios independientes: +8,6%

Mayoristas: +8,5%



Un mes con resultados negativos

En la comparación mensual, septiembre tampoco fue favorable. Frente a agosto, el consumo total se contrajo un 3,7%, con caídas generalizadas en casi todos los formatos. Los supermercados fueron nuevamente los más golpeados, con un retroceso del 5,9%, mientras que el e-commerce fue el único canal que logró mantenerse en terreno positivo, con una leve suba del 1,1%.

El acumulado del año sigue positivo

A pesar del mal desempeño de septiembre, el acumulado de los primeros nueve meses del año (YTD) todavía muestra un crecimiento del 1,8% en el consumo masivo. Este leve saldo positivo se explica por el buen rendimiento del e-commerce (+11,9%) y los mayoristas (+9,4%), que se consolidan como los canales preferidos por los consumidores argentinos en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.