Kicillof encabezó la apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata

El gobernador Axel Kicillof encabezó la apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, que reúne a 30.000 deportistas de toda la provincia. El mandatario provincial destacó el esfuerzo del Estado bonaerense para sostener la competencia en un contexto de ajuste nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de apertura de las finales de la 34º edición de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata con la participación de 30.000 deportistas. Estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

En su discurso, Kicillof afirmó: “Frente al ajuste de un Gobierno nacional que avanza contra todos los sectores, en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener unos Juegos Bonaerenses que, con casi medio millón de pibes y pibas, marcaron este año un nuevo récord de participación”.

Y agregó: “Lo hacemos porque estamos convencidos de que, en un contexto tan complejo como el actual, es indispensable darle un lugar relevante al deporte, a la cultura y a los espacios que fortalecen los lazos de la comunidad”.

El mandatario bonaerense cuestionó las políticas del Gobierno nacional al señalar: “Así como están destruyendo a los pequeños comerciantes, a la hotelería y la gastronomía, las políticas de Javier Milei también tienen consecuencias sobre el deporte y el turismo argentino”. Y concluyó: “Por eso, mientras el Presidente desfinancia a los Juegos Evita, en la provincia llevamos adelante unos Juegos Bonaerenses que, además de promover el deporte, generan un círculo virtuoso de empleo y actividad económica”.

Las finales se desarrollarán entre el 13 y el 18 de octubre, con más de 100 disciplinas deportivas y culturales que incluyen a jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y adultos mayores. Este año, el evento alcanzó un nuevo récord de inscriptos, con 480.000 participantes en toda la provincia.

Por su parte, Andrés Larroque remarcó: “El deporte es esencial por los valores y por la integración que promueve: hoy Mar del Plata es una fiesta gracias a la decisión política de un Gobernador que puso al Estado provincial al servicio de los bonaerenses”.

Durante la jornada, también se entregaron reconocimientos a los deportistas ganadores de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025 - Rosario).

A su turno, Cristian Cardozo señaló: “Siempre que haya más vecinos y vecinas haciendo actividad deportiva quiere decir que estamos por el buen camino porque estamos construyendo comunidad: eso nos pide el Gobernador y eso representa el inicio de esta etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata”.

Las autoridades presentes incluyeron al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; al director de ABSA, Jorge Paredi; al subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; a las subsecretarias Lorena Riesgo y Bernarda Meglia Vivarés; a la senadora electa Fernanda Raverta, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, y el diputado bonaerense Gustavo Pulti.

Además, participaron intendentes de distintos municipios bonaerenses, entre ellos Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Ariel Succurro (Salliqueló), Alfredo Zavatarelli (General Pinto), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Facundo Diz (Navarro), Nelson Sombra (Azul), Carlos Rocha (General Guido), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Walker (Pila), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón), Julio César Marini (Benito Juárez), Ricardo Marino (Carmen de Patagones), Alejandro Acerbo (Daireaux), Sergio Bordoni (Tornquist) y Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles).