Más de 250 tigrenses viajan a Mar del Plata para las finales de los Juegos Bonaerenses 2025

Con gran entusiasmo, más de 250 vecinos y vecinas de Tigre partieron rumbo a Mar del Plata para competir en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollarán del 13 al 18 de octubre. El acto de despedida se realizó en el playón de la estación de trenes de Tigre, con la presencia de autoridades locales y familiares de los competidores.

“Estuvimos acompañando la salida de la delegación de Tigre que nos va a representar en lo deportivo y lo cultural. El Municipio está en la organización y logística de las diferentes etapas hasta las finales en Mar del Plata, donde también gestionamos transportes, alojamientos, comidas e indumentarias, entre otras cosas. Muy contentos con esta política que impulsa el intendente Julio Zamora para que cada año más tigrenses nos representen”, declaró la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

El viaje se realizó en cinco micros, con controles de alcoholemia realizados por personal de Tránsito municipal antes de la partida. Tras una semana de competencia, la delegación tigrense regresará a la ciudad el sábado 18.

La directora coordinadora de Accesibilidad Cultural, Lara Giuliano, destacó el rol de los juegos en la inclusión social: “Hemos pasado por la etapa municipal acompañando a nuestros artistas. Para nosotros es sumamente importante participar en esta política pública, que lo que hace es permitir que los chicos, chicas, adultos mayores y personas con discapacidad puedan acceder a desplegar sus talentos y compartirlos con competidores de otros municipios. Dentro del Municipio de Tigre tenemos un talento muy grande y es un orgullo poder ser parte de este viaje”, expresó.

Entre las disciplinas deportivas en las que competirá la delegación figuran tenis, ajedrez, taekwondo, cestoball, atletismo, natación, fútbol tenis, fútbol PCD, patín, skate, beach vóley, pádel, lucha y otras actividades destinadas a adultos mayores.

Desde el plano individual, los protagonistas también reflejan el espíritu del certamen. Nahuel, deportista del Polideportivo Güemes de Benavídez, contó su experiencia: “Voy a participar en natación, 50 metros libres. Es la segunda vez que voy a viajar, la primera vez fue con atletismo. Volver a los bonaerenses es un gusto. Alcanzar esto costó muchísimo, se los debo a los profes del poli. Estoy contento con el servicio que da el Municipio y la atención que brindan los docentes”, comentó.

Los Juegos Bonaerenses, impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, promueven la integración, inclusión y desarrollo de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. En esta edición, competirán representantes de los 135 municipios bonaerenses en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas, Adultos Mayores y Estudiantes Universitarios o Terciarios.