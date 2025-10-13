edición 7896 - visitas hoy 47196

Deportes / San Isidro

Más de 170 sanisidrenses compiten en las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

Una delegación integrada por 177 representantes de San Isidro viajó a Mar del Plata para competir en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que reúnen a más de 30 mil deportistas de toda la provincia.

La 34° edición del tradicional certamen contará con más de 100 disciplinas deportivas y culturales, destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores.


Durante la despedida, el intendente Ramón Lanús expresó su acompañamiento a los competidores: “Gracias por llevar los colores de nuestra ciudad con tanta pasión y compromiso. Éxitos en la competencia, acá hay un Municipio entero que los acompaña y los alienta”, sostuvo durante la entrega de indumentaria y equipos.


Además de los deportistas y entrenadores, viajaron 18 delegados y dos médicos, conformando un contingente total de 197 personas. La semana pasada, el Municipio hizo entrega de la indumentaria y equipamiento necesarios para cada disciplina.


Los Juegos Bonaerenses se dividen en tres categorías: juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. La delegación sanisidrense competirá en Fútbol 11, Gimnasia Artística, Natación, Atletismo, Taekwondo, Ajedrez, Rugby, Tenis, Tejo, Tango, Bochas, Patín, Goalball, Pintura, Cocina y otras actividades culturales.


El grupo partió el domingo a las 8 de la mañana desde Márquez y Centenario, y su regreso está previsto para el sábado 18 a las 17 horas.


El certamen provincial se desarrolla en tres etapas: local, regional e interregional. La primera comenzó en junio, con la participación de los 135 distritos bonaerenses, y permitió definir las clasificaciones para avanzar en el circuito competitivo. Luego, la etapa regional dio continuidad a los encuentros y derivó en la fase interregional, donde las 16 regiones se reagruparon en ocho zonas antes de llegar a la gran final en Mar del Plata.


Este año, con 480 mil inscriptos, los Juegos superaron el récord de 2024. Además de promover el acceso a la actividad física y a la expresión cultural, el certamen fomenta la identidad local y bonaerense, consolidándose como una de las competencias más importantes de la provincia.

