Más de 170 sanisidrenses compiten en las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

Una delegación integrada por 177 representantes de San Isidro viajó a Mar del Plata para competir en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que reúnen a más de 30 mil deportistas de toda la provincia.

La delegación de San Isidro, compuesta por 177 representantes, ya se encuentra en la ciudad de Mar del Plata para participar de las instancias finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que comenzaron este lunes 13 de octubre y reúnen a más de 30 mil jóvenes y adultos de toda la provincia.

La 34° edición del tradicional certamen contará con más de 100 disciplinas deportivas y culturales, destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores.

Durante la despedida, el intendente Ramón Lanús expresó su acompañamiento a los competidores: “Gracias por llevar los colores de nuestra ciudad con tanta pasión y compromiso. Éxitos en la competencia, acá hay un Municipio entero que los acompaña y los alienta”, sostuvo durante la entrega de indumentaria y equipos.

Además de los deportistas y entrenadores, viajaron 18 delegados y dos médicos, conformando un contingente total de 197 personas. La semana pasada, el Municipio hizo entrega de la indumentaria y equipamiento necesarios para cada disciplina.

Los Juegos Bonaerenses se dividen en tres categorías: juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. La delegación sanisidrense competirá en Fútbol 11, Gimnasia Artística, Natación, Atletismo, Taekwondo, Ajedrez, Rugby, Tenis, Tejo, Tango, Bochas, Patín, Goalball, Pintura, Cocina y otras actividades culturales.

El grupo partió el domingo a las 8 de la mañana desde Márquez y Centenario, y su regreso está previsto para el sábado 18 a las 17 horas.

El certamen provincial se desarrolla en tres etapas: local, regional e interregional. La primera comenzó en junio, con la participación de los 135 distritos bonaerenses, y permitió definir las clasificaciones para avanzar en el circuito competitivo. Luego, la etapa regional dio continuidad a los encuentros y derivó en la fase interregional, donde las 16 regiones se reagruparon en ocho zonas antes de llegar a la gran final en Mar del Plata.

Este año, con 480 mil inscriptos, los Juegos superaron el récord de 2024. Además de promover el acceso a la actividad física y a la expresión cultural, el certamen fomenta la identidad local y bonaerense, consolidándose como una de las competencias más importantes de la provincia.