Cámaras, botón antipánico y control en vivo: así son las nuevas camionetas para la seguridad vial en provincia de Buenos Aires

El ministro de Transporte Martín Marinucci presentó en Ensenada una flota de 21 camionetas con cámaras y sistemas de monitoreo en vivo. Además, se realizó una capacitación a inspectores de tránsito municipales y provinciales.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, presentó este lunes en Ensenada una flota de 21 camionetas destinadas a fortalecer las tareas de fiscalización vehicular, control de alcoholemia y seguimiento en todo el territorio bonaerense.

“Nuestro compromiso con la seguridad vial está desde el primer día. Como nos pide el gobernador Axel Kicillof, apuntamos a reducir la tasa de mortalidad que se lleva cuatro vidas todos los días en la Provincia”, expresó Marinucci durante el acto realizado en Puerto La Plata.

El funcionario detalló que “cada vehículo contiene cámara frontal exterior y cámara con transmisión en vivo a nuestro Centro de Monitoreo, botón antipánico y sistema de comunicación, lo que permite la asistencia remota ante cualquier caso de emergencia”.

Asimismo, subrayó: “El único mecanismo para reducir los márgenes de siniestralidad vial es capacitar a nuestro personal, invertir en nuevas herramientas, generar conciencia en la sociedad y, de esa manera, con la responsabilidad individual de cada ciudadano, avanzar hacia un sistema vial más seguro”.

En el marco de la actividad, se realizó una capacitación para agentes provinciales e inspectores municipales junto al subsecretario de Seguridad Vial Eduardo Feijoo y el director provincial Cristian Vázquez. La instrucción abordó el uso de elementos de señalización lumínica y sonora en operativos, la constatación de infracciones, el manejo de instrumentos de alcoholemia y el acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros viales.

El evento contó con la presencia del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo, y de los subsecretarios del Ministerio de Transporte Sandra Mayol, Damián Contreras y Patricio D’Angelo, junto a los directores provinciales Jorge Orzali y Sibila Botti.