Policiales / Tigre

Rincón de Milberg: un incendio en una vivienda dejó a dos personas hospitalizadas

Un incendio en una casa de Rincón de Milberg obligó a evacuar a dos mujeres, que fueron asistidas en el lugar y trasladadas al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco.

Un incendio en una vivienda de Rincón de Milberg dejó como saldo a dos mujeres hospitalizadas en el Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco. El hecho ocurrió días  atrás en una casa ubicada sobre la calle Manuel de Falla.


Las llamas obligaron a evacuar rápidamente a las víctimas, que recibieron los primeros auxilios en el lugar y luego fueron trasladadas por un corredor sanitario organizado por el Sistema de Emergencias Tigre (SET). Ambas quedaron en observación médica, aunque no presentaban heridas de gravedad.


La primera dotación en llegar fue la de los bomberos voluntarios, que iniciaron las tareas de control del fuego. En apoyo arribaron móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT), agentes de Defensa Civil y personal de Tránsito, quienes trabajaron en conjunto para asegurar la zona y asistir a las víctimas.


Las autoridades señalaron que la detección del siniestro se realizó a través de las cámaras de seguridad municipales, lo que permitió activar de inmediato el operativo de emergencia.


El fuego pudo ser controlado sin que se registraran daños a viviendas linderas, aunque el inmueble afectado sufrió pérdidas materiales de consideración.

